(Video) Mamá de Greivin Morgan ubicó a Keyla Sánchez: “Él no anda solo”

Mamá de Greivin Morgan ubicó a Keyla Sánchez: “Él no anda solo” Greivin Morgan y su mamá.

Tal parece que Keyla Sánchez no cayó en gracia con la mamá de Greivin Morgan.

Resulta que el moreno fue invitado a una actividad que realizaron en el programa Calle 7 por motivo del Día de la Madre e invitó a la suya para que compartiera con él y todos las demás, según contó La Roncha.

En un momento, Greivin se puso a grabar para sus historias de Instagram y se veía a su mamá y atrás de ella Keyla junto con su mamá, doña Kattya Granados.

La presentadora se puso a mandar besitos y a hacer la forma de un corazón con sus manos, algo que no le habría gustado a la madre del modelo, quien de una vez la ubicó y le dijo: “él no anda solo”, haciéndole ver que aunque no estaba su prometida Sheiris Montero, ahí estaba ella para velar de que su hijo se comporte.

A lo que Sánchez reaccionó con una cara de sorpresa e, incluso, enviándole saludos a la novia del musculoso.

Greivin solo atinó a reírse y a repetir lo que le había dicho su mamá a Keyla.

Bien por la señora, que se ve que tiene muchos valores, los cuales seguramente se los heredó a su hijo.