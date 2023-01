Video: ¿Por qué Coco, la hija de Lynda Díaz, no se va a vivir cerca de ella y su familia?

Nicole Roper, la hija de Lynda Díaz cuenta por qué vive lejos de la familia

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz, anda de paseo en Miami, que es donde vive el resto de su familia y a pesar de que la ha pasado más que bien, ni por la mente le pasa dejar Texas y pasarse vive a la Ciudad del Sol.

Si bien para ella sería mucho más sencillo, debido a que tendría la ayuda de su mamá y hermanos mientras batalla contra el extraño cáncer de cérvix que la golpea desde hace varios años, Nicole, que es el nombre de la muchacha, afirma que ella se siente muy bien en su hogar y que más que todo piensa en su pequeña hija, ya que la vida en ambos estados es muy distinta.

Esta es una pregunta que le hacen muchos de sus seguidores en redes sociales y por eso decidió sacarlos de la duda de una vez.

Coco, la hija de Lynda Díaz sufre en muchas ocasiones solita en Texas. Instagram

“Quiero que sea inocente por más tiempo, la gente, los valores y la cultura de Miami no me gusta mucho, comparado con lo que me gusta Texas. Me gusta tener a mis amigas o mi red de apoyo, me encanta, pero no solo puedo pensar en mí, legalmente tampoco podría si algo llegara a pasar entre mi esposo y yo (separarse), sería muy difícil que me dejen sacar a Ely del estado donde vivimos”, afirmó en una transmisión de Instagram.

Agregó que en temas de cultura, no le gusta que en Miami la gente solo se fija en marcas y cosas materiales y no quiere que su hija crezca así.

“Eso ya no soy yo, felizmente lo digo, con orgullo lo digo, no es donde quiero criar a mi hija. Sé que hay cosas en las que ella va a estar expuesta inevitablemente, pero si puedo protegerla por su edad, lo voy a hacer”, dijo.

Coco afirma que desde lejos se lleva mejor con su mamita. Foto: Cortesía.

Otro aspecto que señaló es que ella es de las personas que se lleva mejor con la familia estando lejos y por eso prefiere poner distancia antes de tener roces.

“Creo que vivir (cerca) sería muy estresante para mí, hay gente que se lleva mejor con la familia estando con ellos 24-7 y ya mami lo sabe, mi relación con ella es mejor cuando nos damos nuestro espacio y podemos pasar tiempo juntas y luego espacio otra vez, porque somos muy diferentes y vemos las cosas muy diferentes”, aseguró la joven.