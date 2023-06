(Video) Primera en audicionar para Nace una estrella 2023 se arriesgó con un rock de AC/DC

Lucía Villanea tiene 26 años y se presentó este sábado a la audición de Nace una estrella. (Albert Marín)

Ni ranchera, ni balada, ni salsa… la primera audición para Nace una estrella 2023 fue a ritmo de rock y sin nada de música.

La atrevida puesta en escena estuvo a cargo de Lucía Villanea, una vecina de paseo Colón, quien llevó toda la euforia y potencia de ese género musical hasta el Estadio Nacional.

En el recinto deportivo se iniciaron este sábado, pasadas las 8:30 de la mañana, las audiciones para buscar a los 15 participantes (10 adultos y 5 niños) que competirán en el concurso de canto. El casting se extenderá hasta el domingo 2 de julio.

Con una personalidad bastante explosiva y muy confiada de su presentación, la muchacha, de 26 años, se puso en el centro del escenario, se presentó, habló un poquito sobre ella y empezó a sonar su potente voz con la letra de “Highway to Hell”, un clásico de la legendaria banda australiana de rock AC/DC.

Según dijo a La Teja después de su presentación, sabía que la apuesta suya era arriesgada, pero no se dejó intimidar y siguió el instinto por cantar el género musical con el que más se identifica.

“Quería abrir fuerte, quería sorprenderlos (al jurado) y que no se olvidaran de mí; entonces creo que abrir con “Highway to Hell” era lo correcto para el objetivo que traigo. Creo que no me van a olvidar”, mencionó minutos después de salir de la sala de audiciones.

Ella no solo fue la primera que audicionó, sino que también fue de las primeras que se inscribió para aspirar por un cupo dentro de la competencia. Contó que a las 7 de la mañana del lunes 12 de junio, día en que se abrieron las inscripciones, ya tenía el formulario listo.

Villanea sueña con ser una estrella del rock y por eso es que busca un cupo en Nace una estrella. Sus inspiraciones en ese género musical son Axl Rose (de la banda de rock pesado Guns N’ Roses), Robert Plant (vocalista de Led Zeppelin) y el mismísimo Freddie Mercuri (cantante de Queen).

“El ser una estrella de rock es lo que a mí me gusta más que la música, porque es un género de mucha actitud. Mi artista favorito es Axl Rose y es por él que quiero cantar así de agudo”, mencionó la joven, a quien no le faltó su estilo roquero al vestir, peinarse e interpretar.

Los 1.400 cantantes que audicionarán para el programa lo harán entre este sábado 24 de junio y el domingo 12 de julio en grupos elegidos por ellos el día de la inscripción. (Albert Marín)

Satisfecha

Al hacer una valoración de lo que presentó al jurado, Lucía afirmó sentirse muy satisfecha con su show y espera que el haberse arriesgado le haya servido para ganarse su boleto al programa, que aún no tiene fecha de estreno, pero será antes de que finalice el 2023.

“Me gustó como sonó, me escuché bonito. Soy una persona muy confiada e igualmente siento que eso es lo que le da el peso extra a una presentación: la confianza en uno mismo. Aunque desafine, se caiga o se resbale (nada de eso le pasó a ella) lo importante es creer en uno mismo”, subrayó.

Lucía comentó que desde que estaba en la escuela veía Nace una estrella (la primera temporada del programa se emitió en 2009) y desde entonces supo que quería estar ahí en algún momento.

“Cuando estaba en la escuela me decía que quería participar, entonces vine a cumplirme mi sueño de chiquita”, apuntó.

Marvin Araya, Luciana Prada, Joaquín Yglesias y María Marta López son los jurados de la audición de Nace una estrella. (Albert Marín)

Su gusto por la música y especialmente por el rock la llevó a integrar una banda nacional de solo mujeres que cantaban ese género: The Caramels, que ya se disolvió. Actualmente es parte de otro grupo de rock que ella misma fundó y que se llama Electric Kiss.

“Canto desde niña y canto de todo en todos los idiomas. Me encanta la música, pero el rock llegó a mí cuando se me ofreció estar en una banda de solo chicas, cuando tenía 17 años, y me encantó. Sentí que era el tipo de música para mí, lo más loco y fuerte y explosivo, como soy yo y me quedé en esto”, refirió.

Además de cantante, ella dice que trabaja como modelo, actriz, presentadora de televisión y locutora radial, en todos los ámbitos ha desarrollado proyectos principalmente en plataformas como Instagram o YouTube. Esa experiencia, según dijo, le ayudó a la confianza y potencia con la que llegó a buscar su lugar en Nace una estrella, este sábado.