Video resume lo espectacular que fue la boda de la periodista Pilar Acuña

La periodista Pilar Acuña se casó el productor Diego Díaz, a quien conoció en su paso por Repretel.

La experiodista de Noticias Repretel Pilar Acuña se casó en secreto y celebró su boda el pasado 13 de enero y su ahora esposo Diego Díaz compartió un video que resume lo hermoso que estuvo el evento.

La pareja se casó por lo civil y no le dijo a ninguno de los invitados, a quienes convocaron para celebrar los 40 años de la comunicadora sin imaginar que sería una celebración doble.

“¡Feliz es poco!. Me casé con mi mejor amiga, me casé con mi socia, me casé con mi gran amor. Nuestra fiesta de boda reflejó lo que somos, dos almas libres que decidieron caminar juntas, sin ataduras, con amor y con mucha sinceridad. Gracias por tanto amor, a todos los que nos acompañaron, personas que están y estarán en nuestros corazones para siempre”, escribió el recién casado junto al video.

Así estuvo la fiesta de la boda de Pilar Acuña

LEA MÁS: Se casó la periodista Pilar Acuña, conozca a su galán, a quien conoció de su paso por Repretel

Pilar por su parte, compartió en su cuenta de Instagram otro video donde se ven firmando el acta matrimonial y, según contó, le tocó aguantarse por mes y medio la noticia de la boda.

“Las reacciones, el amor y la felicidad que vivimos superó todo lo que podíamos imaginar. Seguimos en una nube de amor”, publicó.

Así estuvo la boda y cumpleaños de Pilar Acuña

La pareja se conoció cuando ambos trabajaban en Repretel, pues Diego Díaz fue el productor del desaparecido programa Giros de la fama.