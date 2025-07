(Video) Sheynnis Palacios llegó a Costa Rica con una compañía que no les agradó a muchos

Sheynnis Palacios llegó a Costa Rica con una compañía que no fue bien recibida por muchos. (Instagram/Instagram)

Sheynnis Palacios, miss Universe 2023, ya está en suelo tico; sin embargo, la persona que la acompaña no fue del agrado de muchos.

La modelo llegó al país junto con su novio, Carlos Gómez, luciendo una gran sonrisa y mostrando mucho carisma, pero para varios internautas, él no la deja sola ni un segundo.

LEA MÁS: Mahyla Roth compartió un recuerdo con una famosa miss Costa Rica y así le respondió ella

Esto quedó claro en un video compartido por la usuaria de TikTok Alba, en el cual se ve a la pareja saludando a los ticos con entusiasmo.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Ese es su guardaespaldas”, “Con guardaespaldas y todo”, “Y ese chicle del novio que no se despega nunca”, “Anda con el chicle”, “Este hombre creo que no trabaja”, escribieron algunos.

LEA MÁS: Karla Áviles inspira con su historia y dura confesión: “Puse límites y seguí adelante”

Recordemos que la nicaragüense será parte del jurado que elegirá a la nueva miss Universo Costa Rica 2025, junto con otras exreinas ticas.