Video: Tapón lanza pieza hablando a lo tico y ojo cómo reaccionan algunos extranjeros famosos

El cantante nacional Tapón acaba de estrenar su nueva pieza llamada “Tuanis”, en la que habla como tico, como diría su hermanillo Gonín.

Christian Gómez le hizo un video a la canción en el que invitó a varias figuras extranjeras que tienen años de vivir en Tiquicia, para que escucharan de primeros la letra y grabó sus reacciones al oír puros dichos ticos.

En el video salen el exjugador argentino Pablo Antonio Gabas, la presentadora venezolana Carolina Sánchez, el empresario estadounidense Don Stockwell, el exjugador uruguayo Claudio Fabián Ciccia, la chef estadounidense Jill Paer, el exmanudo y ahora entrenador eslovaco Josef Miso y hasta el nuevo jugador saprissista Luis Paradela, quien es cubano.

De hecho, el morado fue el que más caras hizo al escuchar los dichos, pues muchos no los entendía.

“A Paradela le costó mucho porque el hombre apenas tiene un año y resto viviendo aquí, entonces el hombre quedó bateado, más bien agradecerle por participar en el video”, dijo Tapón en la transmisión en vivo que hizo en sus redes al presentar la canción.

Tapón, además, adelantó que está preparando un remix de puros dichos costarricenses junto a Gonín, porque muchos de sus seguidores le dijeron que faltaron más frases que solo aquí se dicen.

“En esta canción yo no explico, nada más digo las frases y el que entiende, entiende, y el que no, no entendió. La canción está hecha para que la entendamos nosotros y es dedicada a la forma tan particular que tenemos los ticos”, dijo el cantante.

En la canción también participa la niña Rachel Araya, quien se ha dado a conocer por su facilidad para decir bombas y retahílas.

Ella sale diciendo una retahíla con puras frases que solo los ticos entenderán, como dice Tapón.

