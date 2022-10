Video: Una ‘cachetada’ de un chinamero marcó la carrera de Ginnés Rodríguez

Comiéndose un buen cantonés y en la tranquilidad de su casa, la periodista Ginnés Rodríguez confesó que en un momento estuvo a punto de retirarse del periodismo y que de no ser por la “cachetada” de un chinamero del Mercado Central, el cuento sería otro.

Según contó en su TikTok, donde la vemos muy activa últimamente, hubo una época en que dudó de sus capacidades, pues cuando la pusieron a presentar en Telenoticias se trababa muchísimo.

“Cuando me eligieron para ser presentadora en la mañana, era el sueño hecho realidad y diay chiquillos, trabadititica. Como una tuerca de muelle, así estaba yo. Un día me mandaron a cubrir una nota y me voy al Mercado Central. Estábamos con unos chinameros y en eso se acerca uno y me dice: ' ¿usted es la de las noticias, verdad? Cuando le contesté que sí, me dijo: ‘¿usted es la que se traba mucho?”, relató.

Ese inusual reconocimiento la hizo darse cuenta que estaba dejando pasar la oportunidad de su vida y por la que siempre soñó.

“Sentí un chorro de agua helada que bajó por todo el cuerpo, que iba a ser el tomate que estaba ahí tirado, destripado por todo el piso. En ese momento sentí mucha vergüenza y enojo, no contra el señor, sino contra mí por estar viviendo lo que siempre había querido y dejar perderlo de esa forma, fue como un fuego interno que me hizo decir que no más, que yo no iba a ser la que todo mundo conoce como la que se traba o la que se equivoca y a partir de ahí todo cambió.

“Ahora estoy tan agradecida con ese chinamero, me despertó, fue como una cachetada que me hizo reaccionar y hasta la fecha le pido a Dios bendiciones para ese señor en donde quiera que esté. A veces creemos que los regalos tienen que venir bien envueltos y hacernos sentir muy bien, pero hay otros que vienen como una cachetada y que nos hacen el cambio que necesitamos”, afirmó.

La simpática presentadora de Informe 11 dijo que compartió la historia para darnos cuenta que de las derrotas o los momentos malos, siempre hay algo que se puede sacar.

“Lo que me gusta de esta historia, es que podemos aprender tanto de esos fracasos, a veces nos encanta estar contando cómo logré tal éxito y todas las glorias, pero si compartiéramos más los fracasos o las situaciones complejas en las que las cosas no salieron como nosotros queríamos, podríamos aprender tanto”, agregó.