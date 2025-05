(Videos) A Alex Costa no le va ir nada bien con su esposa cuando se entere lo que pasó en su casa

El comediante Alex Costa compartió en sus redes un desastre que ocurrió en su casa.

Al humorista Alex Costa le va ir bien feo con su esposa Rebeca Núñez por una desgracia que ocurrió en su casa por un descuido suyo.

El juez de Tu cara me suena de Teletica hasta terminó terapiándose solo porque sabe lo que le espera cuando su mujer se entere.

Lo mejor de todo es la regañada se la llevará por culpa de su perro de raza Golden, que ya imaginarán la travesura que hizo el peludito ante la ausencia de la señora de la casa, por eso decidió autoregañarse para ir adelantando.

“Simplemente inaceptable, es inaceptable y, sobre todo, porque Rebeca se va a enojar y va a venir gritando y hay que asumir las consecuencias. Y hay que asumir las consecuencias porque usted ya no está chiquitico, ya está grande y sabe cómo son las cosas. Y si le hablo así es por su bien y porque cualquier cosa mala que uno hace tiene que correr con las consecuencias”, sale diciendo en un primer video en el que cualquiera diría que está regañando a su perro, pero más bien se lo está diciendo frente un espejo.

A Alex Costa no le irá nada bien con su esposa

“Cualquier consecuencia es merecida, sí, porque ella me dijo que tenía que cuidar del perro y tengo que asumir las consecuencias como un hombre porque el perrito no tiene la culpa porque él no sabe, pero yo sí, y se cagó en el pobre sillón y yo lo voy a tener que pagar, asuma sus consencuencias Alexander”, dice casi llorando.

Y aunque pareciera broma, en un segundo video que compartió en sus redes mostró como el perro dejó de destrozado el sillón y ahora no le quedará más que escuchar la regañada de su señora y comprar uno nuevo.

A Alex Costa y a su perro les va ir bien feo