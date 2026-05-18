Vilma Ibarra anuncia el cierre de su programa Hablando claro y estas son las razones

Vilma Ibarra anunció que se retira de la radio y cerrará su programa Hablando claro. (Captura/Captura)

La periodista Vilma Ibarra sorprendió a los oyentes este lunes 18 de mayo al anunciar que pondrá fin a su icónico programa Hablando Claro, espacio de opinión que se transmite de lunes a viernes por radio Columbia.

La reconocida comunicadora confirmó que el próximo 5 de junio será su despedida definitiva del programa, el cual se mantuvo durante 19 años al aire y se convirtió en uno de los espacios de análisis más escuchados del país.

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Ibarra siente que llegó el momento de darles paso a nuevas voces dentro de la franja de opinión de las 8 a.m. y que por eso su decisión.

“Voy a darme unas vacaciones. No es una huida, pero creo que poner un poquito de distancia entre Curridabat-Zapote y mi esfuerzo de Hablando Claro es importante. Entonces, me voy a ir unas semanitas a guarecer donde unas amigas. Luego pensaré qué quiero hacer; pero todavía no lo he decidido”, contó.

La periodista reconoció que tomar esta decisión no fue nada sencillo, pues el programa se convirtió prácticamente en parte de su vida.

“Créanme que ha sido una decisión muy difícil. Yo le decía a Milton Rosales: ‘¿Será que uno asume su circunstancia laboral en un momento determinado como su zona de confort?’. Yo no sé si esta es mi zona de confort, pero sí sé que es mi horma, mi zapato; entonces es muy difícil”, comentó.

Vilma Ibarra, periodista y productora de Hablando Claro, tiene 19 años con su programa en Columbia.

Vilma recordó además que hace una década aseguró en una entrevista que esperaba tener la sabiduría suficiente para retirarse cuando sintiera que era el momento correcto, y ahora confía en estar tomando la decisión adecuada.

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Según explicó, llegó a esta conclusión luego de un profundo proceso de introspección en el que priorizó su bienestar personal y el de su familia.

“Me lo debo a mí misma. Se lo debo a mi papá, que quiere que descanse y creo que le genera una gran tranquilidad. Se lo debo a mis hijos y me lo debo a mí”, afirmó.

La comunicadora también aclaró que goza de muy buena salud y que precisamente por sentirse plena y activa desea disfrutar más esta nueva etapa de su vida.