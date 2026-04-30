Periodista Evelyn Fachler, de Noticias Columbia, será operada este viernes y esto es lo que tiene

La periodista Evelyn Fachler es la directora de Noticias Columbia.

La periodista Evelyn Fachler, directora de Noticias Columbia, se someterá este viernes a una cirugía que la tendrá alejada de la cabina de la 98.7 F.M. por un tiempo.

La experimentada comunicadora contó a La Teja que todo ocurrió de forma repentina y que, aunque en un principio intentó seguir con su rutina laboral, el dolor de espalda que sentía se acrecentó al grado de no poder caminar.

El martes acudió al médico y tras una resonancia magnética descubrieron que tiene una hernia y que es urgente operar.

“El dolor me empezó el domingo muy fuerte. Rapidito me tuve que hacer una resonancia y salió que había una herniación, entonces actuaron con bastante rapidez porque el dolor es realmente muy fuerte, afecta las raíces nerviosas y prácticamente no se puede ni caminar”, explicó.

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Fachler detalló que la intervención será una pequeña cirugía de descompresión, con la que esperan aliviar el intenso dolor que viene sintiendo. La cirugía será por lo privado.

“Me van a descompresionar esta hernia para bajar el dolor y quitar esa molestia tan aguda. Gracias a Dios es una cirugía leve y espero que la recuperación no sea tan lenta”, agregó..

Lo llamativo es que, pese al malestar, todavía el lunes cumplió con una de sus labores periodísticas, pues tenía una entrevista muy importante que no quería dejar de hacer para sus oyentes.

“Fui a hacerle la entrevista al presidente, pero ya después me costaba mucho moverme. Incluso, me tuvieron que ayudar a desplazarme. El martes ya fue fatal”, recordó.

Varios días fuera

La directora de Noticias Columbia calcula que estará fuera del aire entre 10 y 15 días, dependiendo de cómo avance su recuperación, aunque eso significará que no podrá estar al frente de unas coberturas que le apasionan mucho.

“Yo estaba preparada para todas las coberturas importantes del primero, cuatro y ocho de mayo, ya todo estaba planificado, pero hay cosas que se salen de las manos. Uno dispone y Dios decide”, reflexionó.

Paul Ulloa estará a cargo del noticiero mientras tanto. (redes/Instagram)

Aunque lamenta perderse parte de la intensa agenda política de estos días, asegura que se va tranquila porque confía plenamente en su equipo.

“Tengo un excelente equipo, para mí es la mejor redacción con la que he trabajado. Sé que el noticiero queda en buenas manos y eso me da muchísima tranquilidad”, afirmó.

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Durante su ausencia, las riendas del noticiero estarán a cargo de Oscar Ugarte y de Paul Ulloa, sus jefes de información y en los que confía plenamente.

Con su fe intacta, Evelyn reconoce que este episodio también le deja una enseñanza.

“Los periodistas también nos enfermamos. A veces el cuerpo da señales y hay que hacerles caso. Yo lo interpreto como una pausa que Dios me está poniendo”, concluyó.

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