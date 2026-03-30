Teletica golpea la mesa y presenta con bombos y platillos a periodista que le quitó a la competencia

Teletica Deportes Radio tendrá un nuevo miembro a partir de este lunes. (Captura TD Más/Captura TD Más)

En Teletica iniciaron la semana con todo y este lunes presentó con bombos y platillos a su nuevo fichaje: el experimentado periodista Leonardo Cordero Zúñiga, quien ahora se suma oficialmente a Teletica Radio 91.5 F.M..

El anuncio lo hizo nada más y nada menos que Christian Sandoval, quien le dio una cálida bienvenida al comunicador, recordando incluso los viejos tiempos cuando compartieron micrófonos en el recordado programa Titulares Deportivos, de canal 13.

“Es para nosotros un placer, un enorme orgullo y una enorme satisfacción saludar a don Leonardo Cordero Zúñiga”, expresó Sandoval durante la presentación, dejando claro el peso del fichaje.

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Christian Sandoval presentó oficialmente a Leonardo Cordero como parte de Teletica Radio a partir de este 30 de marzo. (redes/Captura de video)

Cordero, quien fue una de las voces más reconocidas de Radio Columbia, llega a reforzar la casa con toda su experiencia en el periodismo deportivo.

Según detalló Sandoval, él seguirá con su programa Fútbol Mundial, un proyecto que tiene más de 20 años al aire, y que ahora se transmitirá los sábados de 10 a 11 a.m. por la emisora de La Sabana.

Leonardo Cordero fue por muchos años periodista de Deportivas Columbia. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

Además, el periodista también formará parte de las distintas transmisiones de Teletica Radio, lo que marca su regreso a una plataforma donde ya había tenido acercamientos anteriormente.

El periodista deportivo Leonardo Cordero estaba desde su casa cuando fue presentado en Teletica Radio. (redes/Captura de video)

Por su parte, Leo no ocultó su emoción por este nuevo paso en su carrera.

“Es un privilegio, sin lugar a dudas, poder ya a partir de este momento ser parte de la familia de Teletica Deportes”, comentó.

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El comunicador también destacó los lazos de amistad que ha construido a lo largo de los años con sus colegas, asegurando que eso ha sido clave para abrirle puertas en esta nueva etapa.

Teletica Radio confirmó su nuevo fichaje

“Tal vez la presentación no es la esperada porque me gustaría estar en el estudio, no coincidimos por algunos temas ahí de logística, pero bueno, por lo menos así arrancamos y estoy muy contento de saber que ya a partir de este momento soy parte de esta gran familia”.

“Tengo muchos años de conocerlos y tenemos una extraordinaria amistad, que creo que es lo más importante que he cosechado durante tantos años con los colegas”, dijo el Mundialista, como le dicen al conocido comunicador.

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“El mundialista”, como le dicen sus colegas, pues no falta a un mundial desde Estados Unidos 1994, cuando estaba en radio Monumental. Ahora en Teletica Radio seguirá adelante con su récord porque también le tocará la cobertura del Mundial México-Estados Unidos 2026.

Con este movimiento, Teletica vuelve a sacudir el ambiente radial, llevándose a una figura de peso y encendiendo, una vez más, la competencia entre emisoras.