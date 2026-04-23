Viviana Calderón llega a Conexión Fútbol con nervios y mucha ilusión, aunque estuvo a punto de no aceptar

Viviana Calderón es la presentadora oficial de Conexión fútbol en su nueva temporada que inicia este domingo 26 de abril. (redes/Instagram)

La pantalla de Repretel se alista para llenarse de juegos, fútbol y mucho vacilón con el regreso de Conexión Fútbol, que vuelve este domingo 26 de abril a las 7:30 p.m. por canal 6. Pero esta nueva temporada llega con un cambio importante: por primera vez tendrá a una mujer como figura principal al frente del programa.

Se trata de Viviana Calderón, quien asumió el reto de conducir este espacio sin ser tan amante del fútbol, como ella misma lo admite, pero con toda la ilusión y entusiasmo que siempre la ha caracterizado.

La presentadora nos contó sobre cómo recibió la propuesta, sus nervios, el regreso a sus raíces y lo que viene para este formato cargado de entretenimiento.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de llegar a Conexión Fútbol?

Fue hace como dos meses, mucho antes de Semana Santa. Pablo Guzmán me llamó y me comentó que regresaba Conexión Fútbol, que estaban haciendo unos cambios, que iba a ser solo por una temporada de ocho programas y que querían cambiar el concepto: que no fuera un animador, sino una animadora… y pensaron en mí. Yo, obviamente, súperagradecida, porque es bonito que lo tomen a uno en cuenta para un proyecto así.

Viviana Calderón aseguró que jamás se esperó estar en programa futbolero. (redes/Instagram)

- ¿Le tocó pensarlo mucho antes de decir que sí?

Sí, le dije que me diera un chance para analizarlo, porque uno siempre valora bien las cosas, pero la verdad es que la idea me gustó muchísimo. Yo ya había ido como invitada y la pasé increíble, entonces ya sabía que era un formato muy entretenido. Como a la semana ya teníamos la respuesta y me mandé.

- ¿Qué fue lo que más le generó duda o miedo en aceptar el reto?

Que yo decía: ‘¿pero yo hablar de fútbol?’. Te puedo jugar, te puedo mejenguear, me sé las reglas, pero sentarme a hacer análisis… no. Pero me explicaron que no iba por ahí, que era más de animar, de llevar el hilo conductor, de juegos, concursos. Entonces ahí ya me relajé y me emocioné más.

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- Este formato la conecta con sus inicios en tele cuando fue conductora de A todo dar, además en la misma televisora...

Totalmente. Yo empecé hace más de 20 años en Repretel con A todo dar, haciendo animación en vivo. Era una escuela increíble porque uno improvisaba muchísimo. Entonces volver a eso me encanta, porque tiene esa adrenalina, ese contacto con el público que a mí me fascina.

- ¿Cómo ha sido integrarse a un grupo que ya estaba armado donde figura como la nueva a pesar de conocer a la mayoría?

Al inicio estaba nerviosilla, porque ellos ya se conocían, ya tenían dinámica, pero después del primer ensayo todo fluyó. Hay una energía muy bonita, el grupo está súperchiva y eso ayuda muchísimo. Además, hay juegos nuevos y algunos son enredadísimos, entonces estamos todos en esa misma de aprenderlos bien.

Pablo Guzmán es el que ha estado asesorando a Viviana Calderón por ser la nueva en el formato. (redes/Instagram)

- ¿Qué tal los ensayos y los juegos?

Muy vacilones. Hay unos que están buenísimos, pero también complicados de explicar. De hecho, hay uno que yo decía: ‘no chicos, me voy a enredar toda’, entonces hasta pensamos hacer un video para explicarlo mejor. Pero eso también le da sabor al programa.

- ¿Se considera futbolera de verdad?

Me gusta el fútbol, me gusta verlo, soy saprissista, pero soy la peor saprissista porque no sé ni quién está jugando ahorita (risas). O sea, sí entiendo el juego, me gusta, pero no soy de análisis profundo, para eso están los expertos.

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- ¿Cómo ha sido trabajar con figuras como el Chunche, Solís o Gabas?

Muy bonito. A algunos ya los conocía, pero nunca había trabajado con ellos. Es chiva porque además uno aprende. Hay juegos de trivia, de conocimiento, entonces también es una oportunidad para crecer en ese sentido.

Viviana Calderón contó que por ahora lo que más le duele es que no podrá ir tan seguido a Nosara a ver a su novio Pablo Rodríguez. (redes/Instagram)

- ¿Quién la está guiando en esta nueva etapa?

Pablo Guzmán. Él me ha dicho mucho: ‘usted fluya, sea usted misma’. Yo tengo mi estilo y él me ha dejado trabajar muy natural, lo cual agradezco mucho. Obviamente, hay que tener claras las reglas, pero la idea es disfrutarlo.

- ¿Qué significa para usted volver a Repretel?

Es como volver a casa. Aquí empecé, aquí fue mi escuela. Siempre voy a estar agradecida porque me abrieron las puertas desde el inicio. Que me vuelvan a tomar en cuenta es muy lindo, es un reconocimiento al trabajo de uno.

Viviana Calderón antes y después en Repretel

- ¿Cómo está manejando el tema de la voz (tiene un padecimiento) ahora que tendrá que hablar más?

Es raro, porque no tengo un diagnóstico claro. Me he hecho muchos exámenes y no hay lesiones ni nada grave, eso me tranquiliza. Pero sí, me van a escuchar más ronquita. Ahí estoy cuidándome con jengibre, miel, de todo un poco, pero con la mejor actitud.

- ¿Cómo se siente con las críticas al respecto?

Es un poco incómodo estar dando explicaciones, la gente habla para todo. Entonces hay gente que dice que ¿por qué me operé la voz?, que es porque me quiero escuchar así, después otra gente que piensa que es porque ya estoy muy mayor y la voz también se envejece. La última vez que fui donde la doctora no vio nada irritado, no vio lesión, entonces eso me tiene un poco tranquila porque no hay nada, o sea, no se ven nódulos. Nada más me dijo que me fuera a hacer un examen para ver las vibraciones de las cuerdas vocales, pero aún no he podido, vamos a ver después del programa.

Ellos son todos los panelistas de la nueva temporada de Conexión fútbol. (redes/Instagram)

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- ¿Qué puede esperar la gente de esta nueva temporada?

Mucho entretenimiento sano, juegos, interacción con el público, premios… un programa para compartir en familia un domingo en la noche. Va a estar muy bonito, de verdad.