Farándula

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez exponen la realidad de su amor y la gente no tardó en reaccionar

Pareja lleva bastantes años junta y, por lo confesado en las últimas horas, se nota que quieren pasar toda la vida uno al lado del otro

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Por Manuel Herrera

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez protagonizaron un romántico momento en público que expuso la realidad de su amor y la gente no tardó en reaccionar.

La pareja ya lleva años junta y por el amoroso intercambio de palabras que tuvieron en redes, todo apunta a que se proyectan a pasar toda la vida el uno al lado del otro.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez
Viviana Calderón y Pablo Rodríguez tienen años juntos. (Instagram/Instagram)

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Calderón compartió en Instagram tres reveladoras fotografías junto a su galán en el lugar favorito de ambos: playa Guiones, en Nosara de Guanacaste, y con las imágenes, la presentadora compartió un revelador mensaje cargado de amor.

El mensaje de Viviana

“El amor verdadero no es el que todo el mundo entiende, sino el que se habla en un idioma que solo nosotros sabemos traducir”, escribió Viviana.

La frase, de autoría anónima, es una popular reflexión que circula bastante en redes como dedicatorias románticas entre las parejas.

Al ser sorprendido por el detalle, Pablo no se quedó de brazos cruzados y confirmó el impacto que tiene el lenguaje del amor en ellos.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez
Viviana Calderón y Pablo Rodríguez desde uno de los lugares favoritos de ambos. (Instagram/Instagram)

El idioma que nos une y que nos habla para seguir construyendo juntos”, afirmó el actor, empresario y expresentador de Teletica.

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La reacción de la gente a tanta miel

Ante tanta miel en el aire y a la vista de los miles de seguidores de la ex-A todo dar, la gente externó la admiración que siente por ellos.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez
Viviana Calderón y Pablo Rodríguez no dejan duda de lo enamorados que están. (Instagram/Instagram)

“Me encantan la energía que ustedes tienen como pareja; eso cuesta mucho encontrar”, “¡Qué bonitos se ven juntos!, “Me encanta que sean pareja… Se ven muy lindos juntos”, “¡Qué bonito ver cómo reflejan esa paz y ese amor verdadero donde enseñan que el amor todavía existe!”, “Hermosa pareja, Dios los bendiga mucho”, son algunos de los mensajes con que reaccionaron las personas a la publicación de Vivi.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez
Viviana Calderón y Pablo Rodríguez intercambiaron románticos mensajes en Instagram. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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