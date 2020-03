View this post on Instagram

He compuesto esta canción (con una edición propia de una cuarentena, del tirón) víctima de las horas encerrada. Por nosotros y por los que nos están cuidando. Este es el país que me gusta. El que se junta para luchar sin armas, se divierte, se anima, se quiere, se apoya... Me siento orgullosa y estoy convencida de que pronto saldremos de esta. Solo nos queda esperar. ❤️ FUERZA AL “PUÑADO DE VALIENTES, QUE HOY TAMPOCO DORMIRÁN” 😷💉🩺💪🏼