¿Volvería Pamela Alfaro a la televisión? Esto fue lo que nos respondió la expresentadora de 7 Estrellas

Pamela Alfaro es hija de la ondontóloga Sandra León.

Aunque han pasado casi dos décadas desde que salió de la televisión, Pamela Alfaro reconoce que la pantalla chica sigue ocupando un lugar especial en su corazón y que, aunque hoy su vida gira alrededor de su familia y el arte, no descarta por completo regresar algún día.

La expresentadora de 7 Estrellas recordó en entrevista con La Teja cómo fue aquella inesperada llegada a canal 7, pese a que su vida estaba muy lejos de los medios de comunicación y más cerca de los consultorios odontológicos.

“Yo venía de estudiar odontología y me gané un concurso de E! Entertainment (2005). Así fue como me captaron en canal 7, pero yo no tenía nada que ver con tele ni con periodismo”, contó entre risas.

LEA MÁS: Daniel Céspedes confirma decisión de Teletica con él: así cambia su futuro entre Buen Día y 7 Estrellas

Pamela recordó que cuando ingresó al programa, que aún sigue al aire 25 años después, el equipo ya estaba consolidado y que incluso la misma María Amalia Jacobo, presentadora y jefa en aquel entonces, le confesó que no sabía exactamente qué papel tendría dentro del espacio.

“Ella me dijo: ‘Aquí ya están todos los periodistas y todos los presentadores, honestamente no sé qué voy a hacer con usted’”, recordó.

las chicas 7 estrellas

Le gustaba aprender

Sin embargo, lejos de conformarse con solo aparecer frente a cámaras, contó que decidió involucrarse por completo en el trabajo detrás de producción, algo que le gustó mucho.

“Yo llegaba a las 7 de la mañana y me quedaba hasta la 1 de la madrugada. Me apuntaba para editar cosas que jamás había hecho porque yo quería aprender”, relató.

También confesó que al inicio sintió resistencia por parte de algunas personas del medio debido a que no tenía formación en comunicación.

“En esa época había gente muy preparada y de pronto llega esta muchacha que estudiaba odontología a presentar en 7 Estrellas. Pude haber sido vista como una intrusa”, reconoció.

Lynda Díaz, Jorge Martínes, Maricruz Leiva y Mariamalia Jacobo eran parte de 7 Estrellas en sus inicios.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró ganarse el cariño y respeto de sus compañeros, algo que recuerda con muchísimo cariño.

Aunque asegura que hoy sus prioridades son distintas, principalmente por sus hijos y su bebé pequeño, admitió que todavía piensa en la posibilidad de volver a algún proyecto televisivo.

“Siempre pienso: ‘¿algún día volveré?’ Un podcast me encantaría porque, como ves, hablo demasiado”, dijo entre risas.

Pamela también aseguró que guarda un enorme agradecimiento por aquella etapa que vivió en la televisión nacional, pues fue una experiencia que le permitió descubrir capacidades que ni ella misma conocía.