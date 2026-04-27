Daniel Céspedes confirma decisión de Teletica con él: así cambia su futuro entre Buen Día y 7 Estrellas

El periodista y presentador de canal 7, Daniel Céspedes, confirmó la decisión que tomó Teletica sobre su futuro laboral, la cual impacta directamente su participación en Buen Día y 7 Estrellas.
Hace un mes, la televisora sorprendió al anunciar que Céspedes dejaba temporalmente la revista matutina para cubrir la ausencia de Wálter Campos en el programa de espectáculos.
LEA MÁS: Daniel Céspedes deja Buen día, anuncia Teletica
Plan cambió por el Mundial 2026
Ese periodo ya terminó, pero el plan inicial dio un giro inesperado debido a la cobertura de Teletica de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
Daniel regresó este lunes a Buen Día, aunque no frente a cámaras, sino en un rol distinto dentro del programa.
El propio comunicador explicó a La Teja que la decisión responde a movimientos internos del canal por la cobertura mundialista.
“Estoy en Buen Día colaborando desde hoy (este lunes 27 de abril) en la redacción de entrevistas, fuera de cámara, y sigo en 7 Estrellas. Como Gaby (Jiménez) va para el Mundial, me pidieron que les colabore por más tiempo”, afirmó Daniel.
Jiménez es presentadora y reportera titular del espacio y también integra Teletica Deportes.
LEA MÁS: ¿Qué le pasó a Wálter Campos para que Daniel Céspedes llegue a ocupar su puesto en 7 Estrellas?
Así será su nuevo rol en canal 7
Céspedes adelantó que, por ahora, su presencia en Buen día será detrás de cámaras, mientras que seguirá apareciendo en pantalla en 7 Estrellas.
“Tengo entendido que no voy a presentar en Buen Día. Voy a colaborar en todo lo que necesiten. En 7 Estrellas sí voy a estar los jueves”, refirió.
En ese espacio de estilo de vida, continuará como reportero y presentador, al menos mientras Gabriela Jiménez se encuentra en la cobertura internacional.
“(Voy a apoyar) En la parte operativa, un programa de dos horas al día (como Buen Día) requiere muchas manos. Entonces, ahí estamos apoyando al máximo”, destacó a este medio.
Su experiencia y lo que más extraña
Sobre su paso por 7 Estrellas, el periodista aseguró estar muy satisfecho con la experiencia.
“De 7 Estrellas me ha gustado todo. Es un equipazo y los temas que se desarrollan son superinteresantes”, mencionó.
Sin embargo, confesó que hay algo que le hace falta de su etapa en Buen Día.
LEA MÁS: Gaby Jiménez celebra el sueño que Teletica le hizo realidad: “Dios lo puso en mi camino”
“Buen Día es un programa que de pies a cabeza está hecho para darle una solución o una utilidad a la gente. Los televidentes de Buen Día de verdad son una maravilla. Cuando hay que señalar una falta, lo hacen. Pero no se reservan los buenos comentarios. Y eso es lindísimo. Todos los días la gente me hace algún comentario. La gente es una maravilla”, aseguró.
Equipo de 7 Estrellas vuelve a reunirse
Además, Céspedes confirmó que Wálter Campos ya regresó a canal 7 tras su incapacidad médica por una cirugía de oído.
“Ya regresó (Wálter). El otro día me lo topé en el canal y estuvimos hablando. Un tipazo, espero aprender de él”, señaló.
Con esto, el equipo principal de 7 Estrellas, conformado por Gabriela Jiménez, Wálter Campos y María Teresa Rodríguez, vuelve a estar completo, al menos por unas semanas.
LEA MÁS: El sueño que Gaby Jiménez esperó por años finalmente se hizo realidad