Daniel Céspedes confirma decisión de Teletica con él: así cambia su futuro entre Buen Día y 7 Estrellas

El periodista y presentador de canal 7, Daniel Céspedes, confirmó la decisión que tomó Teletica sobre su futuro laboral, la cual impacta directamente su participación en Buen Día y 7 Estrellas.

Hace un mes, la televisora sorprendió al anunciar que Céspedes dejaba temporalmente la revista matutina para cubrir la ausencia de Wálter Campos en el programa de espectáculos.

Daniel Céspedes seguirá en 7 Estrellas. Fotografía: Instagram 7 Estrellas. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Céspedes deja Buen día, anuncia Teletica

Plan cambió por el Mundial 2026

Ese periodo ya terminó, pero el plan inicial dio un giro inesperado debido a la cobertura de Teletica de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Daniel regresó este lunes a Buen Día, aunque no frente a cámaras, sino en un rol distinto dentro del programa.

El propio comunicador explicó a La Teja que la decisión responde a movimientos internos del canal por la cobertura mundialista.

“Estoy en Buen Día colaborando desde hoy (este lunes 27 de abril) en la redacción de entrevistas, fuera de cámara, y sigo en 7 Estrellas. Como Gaby (Jiménez) va para el Mundial, me pidieron que les colabore por más tiempo”, afirmó Daniel.

Jiménez es presentadora y reportera titular del espacio y también integra Teletica Deportes.

Daniel Céspedes seguirá en 7 Estrellas para cubrir a Gabriela Jiménez, quien dejará el programa unas semanas porque cubrirá la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Fotografía: Instagram 7 Estrellas. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Qué le pasó a Wálter Campos para que Daniel Céspedes llegue a ocupar su puesto en 7 Estrellas?

Así será su nuevo rol en canal 7

Céspedes adelantó que, por ahora, su presencia en Buen día será detrás de cámaras, mientras que seguirá apareciendo en pantalla en 7 Estrellas.

“Tengo entendido que no voy a presentar en Buen Día. Voy a colaborar en todo lo que necesiten. En 7 Estrellas sí voy a estar los jueves”, refirió.

En ese espacio de estilo de vida, continuará como reportero y presentador, al menos mientras Gabriela Jiménez se encuentra en la cobertura internacional.

“(Voy a apoyar) En la parte operativa, un programa de dos horas al día (como Buen Día) requiere muchas manos. Entonces, ahí estamos apoyando al máximo”, destacó a este medio.

Su experiencia y lo que más extraña

Sobre su paso por 7 Estrellas, el periodista aseguró estar muy satisfecho con la experiencia.

“De 7 Estrellas me ha gustado todo. Es un equipazo y los temas que se desarrollan son superinteresantes”, mencionó.

Sin embargo, confesó que hay algo que le hace falta de su etapa en Buen Día.

LEA MÁS: Gaby Jiménez celebra el sueño que Teletica le hizo realidad: “Dios lo puso en mi camino”

“Buen Día es un programa que de pies a cabeza está hecho para darle una solución o una utilidad a la gente. Los televidentes de Buen Día de verdad son una maravilla. Cuando hay que señalar una falta, lo hacen. Pero no se reservan los buenos comentarios. Y eso es lindísimo. Todos los días la gente me hace algún comentario. La gente es una maravilla”, aseguró.

Daniel Céspedes seguirá fuera de la pantalla de Buen día por unas semanas más. Fotografía: Captura. (redes/Captura de video)

Equipo de 7 Estrellas vuelve a reunirse

Además, Céspedes confirmó que Wálter Campos ya regresó a canal 7 tras su incapacidad médica por una cirugía de oído.

“Ya regresó (Wálter). El otro día me lo topé en el canal y estuvimos hablando. Un tipazo, espero aprender de él”, señaló.

Con esto, el equipo principal de 7 Estrellas, conformado por Gabriela Jiménez, Wálter Campos y María Teresa Rodríguez, vuelve a estar completo, al menos por unas semanas.

LEA MÁS: El sueño que Gaby Jiménez esperó por años finalmente se hizo realidad