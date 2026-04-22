Farándula

El sueño que Gaby Jiménez esperó por años finalmente se hizo realidad

Tras años de esfuerzo en la televisión, Gabriela Jiménez por fin realizará una cobertura que muchos comunicadores desean

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Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas

La periodista de Teletica, Gabriela Jiménez, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional al confirmarse su participación en la cobertura del Mundial 2026.

Este será su primer evento de esta magnitud, luego de seis años de formar parte de canal 7.

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La comunicadora compartió su emoción en redes sociales, donde dejó ver lo significativo que es este paso en su carrera. Para ella, no se trata solo de un logro profesional, sino de poder cumplir un sueño que nació desde su infancia.

Gabriela Gaby Jiménez
Gabriela Jiménez está muy feliz por el nuevo reto que tendrá en el Mundial 2026. (Instagram/Instagram)

“Es la mejor noticia profesional que he recibido; lo tomé con cautela porque fue hace un tiempo atrás que me habían dicho que existía esa posibilidad, pero bueno, era una posibilidad, entonces lo puse todo en manos de Dios y había que esperar que se hiciera oficial.

“Tengo 16 años de trabajar en televisión y, además, fue un sueño de niña. En medios de comunicación deportivos ya tengo un poco más, unos 18 años. Es un sueño, un sueño que le voy a cumplir a la Gaby niña. Pensé que no lo cumpliría, pero para Dios los sueños no tienen caducidad y me demuestra que las oportunidades llegan cuando debe ser y no cuando uno quiera”, expresó Gaby a La Teja.

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Años de esfuerzo y sacrificio

El camino hasta este punto no ha sido sencillo. Jiménez reconoce que han sido muchos los sacrificios realizados a lo largo de su carrera, pero considera que todo ha valido la pena al ver materializado este objetivo.

Además, destacó el respaldo recibido por parte del medio de comunicación y sus superiores, quienes confiaron en su trabajo para asignarle esta responsabilidad.

Gaby Jiménez es amante del fútbol.

“Sacrificios sí han sido muchos, pero ya hoy todo eso vale la pena, Dios premia en algún momento de la vida”, agregó.

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Para la periodista, esta experiencia representa no solo un reto profesional, sino también una gran responsabilidad, ya que deberá transmitir a la audiencia la emoción y la intensidad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La pasión por el deporte como motor

Jiménez aseguró que mantendrá su estilo y esencia durante la cobertura, siguiendo la línea editorial establecida, pero sin perder la conexión que ha construido con el público.

“Soy una apasionada por este deporte y me encanta esa conexión que tengo con el aficionado. La información de las selecciones, el calor fuera del estadio y las emociones en cancha, eso queremos que el tico sienta, que se sienta con nosotros en el Mundial”, recalcó.

Gabriela Jiménez
Gabriela Jiménez (Gabriela Jiménez/Cortesía)

También expresó su deseo de que la audiencia perciba la pasión con la que realiza su trabajo.

Una experiencia que ya había comenzado

Hace cuatro años estuvo en Qatar como aficionada y creadora de contenido, una experiencia que reforzó su deseo de regresar, pero esta vez como periodista. Así lo había conversado con su amiga y colega Natalia Rodríguez.

“Naty sabe de mi pasión por este deporte. Hace cuatro años estábamos en Qatar y yo, como aficionada, como generadora de contenido, le trabajamos a varias marcas, y la verdad fue precioso, fue mi primera vez en un Mundial.

“Mi sueño era algún día ir a un Mundial, pero como periodista, hacer una cobertura de esas donde uno trasnocha, duerme poco, madruga, que anda uno en un corre corre diario. Esa adrenalina periodística siempre la he querido vivir, estar contra tiempo, en los mejores escenarios deportivos donde solo están los mejores del mundo. Eso es lo que quería vivir. Lástima que no está la Selección de Costa Rica, eso lo hubiese hecho mucho más especial”, señaló.

Gabriela Jiménez
Gabriela Jiménez se ha ganado el corazón de los ticos. (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

Un mensaje para su versión del pasado

Actualmente, Jiménez se considera una persona más madura y reflexiva y mencionó las palabras que le diría a la Gaby del pasado.

“Que siga así, esforzada, sacrificada, generosa y que se gane las cosas de la misma manera, con trabajo, con honestidad. Que ore con la misma intensidad, que las oraciones sí se escuchan y que para Dios los sueños no tienen caducidad; para Él todo es posible”, indicó.

Su historia refleja cómo la constancia, la disciplina y la pasión pueden convertir los sueños en realidad, incluso cuando parecen lejanos.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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