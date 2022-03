¡Vuelve a casa! Carlos Álvarez regresa a Omega después de 5 años de haber salido

Carlos Álvarez, Rolando Carmona y Franklin Vargas volverán a estar juntos en las mañanas .Facebook.

El locutor Carlos Álvarez volverá a una de sus casas este viernes 1° de abril.

Carlitos será el encargado de coordinar desde esa fecha del elenco de los programas de humor de Omega (105.1 F.M). Es decir, del Manicomio de la risa y de La Risa se pega.

Regresará a la emisora después de poco más de cinco años de haberse ido para Teletica radio, donde continuará también con sus labores.

El locutor había visitado en varias ocasiones los programas de la emisora pero únicamente como invitado o como parte de un convenio comercial que se tiene con él y con un cliente comercial.

El director de Omega, Andrés Zamora, mejor conocido como Padre Mix, le confirmó a La Teja el fichaje.

“Quizás dentro de sus proyectos personales y profesionales Carlos ha salido de Omega, pero Omega nunca ha salido de su corazón, existe un vínculo muy arraigado de él con la emisora y las puertas siempre han estado abiertas para seguir desarrollando su gran potencial y ahora una etapa llena de gratitud y ganas de trabajar al lado de la casa que lo vio nacer, con muchos de sus sueños y junto a la gerencia general, la dirección y la familia Hernández Carmona, llega a sumar a la gran familia de Omega, después de varios años de su salida”, afirmó Zamora.

Carlos Álvarez y Padre Mix arreglaron sus diferencias desde hace varios años. Cortesía.

Contento.

Carlos por su parte, aseguró que está muy contento de volver a lo que él considera como la choza de sus tatas.

“Venimos a darle un apoyo al programa de la mañana, para estar compartiendo con los muchachos, eso no significa que deje Teletica radio, al contrario, hubo una gran disposición por parte del canal, me dijeron que no había problema alguno y ahora estaremos en el Manicomio de la risa en Omega y seguimos con las transmisiones deportivas de Teletica radio, apoyando a Mauricio Astorga en su programa de la tarde, además de toros, Chinamo, Verano toreado y todas esas cosas”, aseguró esta mañana y prometió ampliarnos durante el día.