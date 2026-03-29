Wálter Campos contó cómo avanza su recuperación tras su operación de oído

Wálter Campos junto a su papá y su hermana, quienes lo han estado cuidado durante su recuperación. (redes/Instagram)

El presentador Wálter Campos, del programa 7 Estrellas, dio una actualización sobre su estado de salud tras someterse a un procedimiento en el oído que lo mantiene en recuperación y alejado de las cámaras.

A una semana de la operación, el comunicador contó que todavía debe mantenerse tranquilo y sin hacer mayores esfuerzos.

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“No puedo andar haciendo loco por ahí”, comentó con su característico sentido del humor.

Sin embargo, eso no le ha impedido seguir activo dentro de sus posibilidades, ya que también reveló que ha aprovechado el tiempo para compartir con sus seres queridos.

“¡Pero que no se diga que no puedo cocinar para la gente que quiero y agradecerle a papá por ser el mejor que me pudo haber tocado!”, expresó.

Campos también destacó el papel fundamental que ha tenido su familia en este proceso, asegurando que ha sentido el respaldo en todo momento. Él se tomo una foto con su papá y su bella hermana.

“La familia no te deja ni te abandona, lo sé de primera mano”, añadió.

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El presentador continúa enfocado en su recuperación, rodeado del cariño de los suyos y con la esperanza de pronto volver a la pantalla de canal 7 pronto.