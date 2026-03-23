Wálter Campos reaparece tras operación y comparte emotivo mensaje en plena recuperación

El presentador de 7 Estrellas, Wálter Campos, volvió a comunicarse con sus seguidores este lunes al compartir una imagen de su recuperación tras la cirugía de oído, acompañada de un mensaje cargado de reflexión.

Un proceso de recuperación con reflexión

El presentador de 7 Estrellas publicó un mensaje reflexivo en redes sociales.

A través de sus redes sociales, el periodista mostró cómo evoluciona su estado de salud, luego de la intervención a la que fue sometido días atrás.

En la publicación, Campos dejó ver una visión más personal sobre este proceso, destacando lo que considera realmente importante.

Mensaje que conecta con sus seguidores

“Una operación del oído es una oportunidad más para escuchar a la vida explicando las cosas que son realmente valiosas: salud, seres queridos que a su vez te quieren, amigos que rompen la distancia con gestos amables...”, escribió.

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El comunicador también hizo énfasis en la etapa que atraviesa actualmente.

“Ahora, el trabajo es recuperar el contacto con el cuerpo, dejarlo hacer lo suyo”, agregó en el mensaje.

Wálter Campos compartió una imagen de su recuperación tras cirugía de oído. (Tomada de Instagram/Captura Instagram)

Alejado de la televisión

El presentador se encuentra en reposo tras la cirugía, la cual se realizó debido a una infección previa en el oído.

Como parte de su recuperación, deberá mantenerse alejado de la pantalla y seguir cuidados específicos para evitar complicaciones, mientras retoma poco a poco sus actividades.

La publicación generó reacciones positivas entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.