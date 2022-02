Wendy Myrie le ruega a Fiscalía de Limón pasar su caso de violencia doméstica a San José

Wendy Myrie Wendy Myrie fue valiente al contar lo que le ocurrió. Cortesía

La pavorosa historia de violencia doméstica que la exmodelo Wendy Myrie dio a conocer, por parte de su expareja, parece lejos de llegar a su final.

La limonense y su abogada, Tania Flores, les piden a las autoridades que trasladen el caso de los Tribunales de Limón a los de San José, debido a que para la víctima es muy difícil volver a la provincia de donde salió corriendo para evitar que las agresiones siguieran.

Wendy le contó a La Teja este miércoles que en varias ocasiones su expareja la golpeó sin ningún tipo de compasión, incluso frente a sus hijos, por lo que tuvo que abandonar el hogar y por supuesto poner las denuncias correspondientes.

El caso con el expediente 21000390-1543-VD, se lleva en los Tribunales de Limón, lugar donde ella no quiere regresar por miedo y porque no quiere volver, de momento, al lugar en el que la pasó bastante mal.

La Teja conversó con Flores, quien aseguró que está haciendo todo lo posible para que el expediente se maneje en la capital y así Myrie no tenga que estar expuesta a ningún peligro.

–Entiendo que están pidiendo que se traslade el caso a los Tribunales de San José por un tema de revictimización...

Pues sí, sinceramente yo he notado que no ha recibido el apoyo en este tipo de delitos de parte de la fiscalía. Usted ve esas fotos y cualquiera piensa que ese hombre la quería matar, pero la calificación que le dan ellos es de un maltrato simplemente, el cual no causa el mismo impacto que una tentativa de homicidio y no entra solamente porque la persona no le dijo: ‘te quiero matar’.

Yo sé que son tecnicismos jurídicos que uno quisiera cambiar, pero también la licenciada no se ha querido comunicar con Wendy, cada vez que ha intentado conversar no se ha podido y las veces que han hablado, lo que hace es regañarla, en lugar de encontrar el apoyo que debería tener.

Aparte de eso, no hay plata para estar viajando hasta allá porque ella no tiene trabajo porque esta persona no la dejaba trabajar y por supuesto que se va a revictimizar porque cada vez que vaya va a revivir el hecho y, además, tiene temor de que esta persona la mate porque es lo más común en casos de femicidio.

Tania Flores, abogada La abogada Tania Flores lleva el caso de Wendy Myrie. Cortesía.

–¿Usted le recomendó trasladar el expediente?

Sí, la competencia puede ser por el lugar de los hechos o por el lugar donde se vive, ahorita ella vive en San José. Ella es víctima de violencia doméstica, su sistema emocional ha sido afectado radicalmente, no solo el de ella sino también el de su hija de tres años. Ella lo que hizo fue lo que haría cualquier mamá en su sano juicio que es huir. Ella huyó de Limón a escondidas de ese hombre para que él no se diera cuenta de que se iba. Entonces, ¿imagínese lo que es para una persona con ese daño sicológico, tener que regresar simplemente porque el expediente está allá? Ese expediente debería ser tan robusto que nos debería permitir manejarlo no solo allá, sino también en cualquier circunscripción judicial.

Quisimos trasladarlo para que ella viva un poco más en paz, sin miedo, incluso solicitó que su dirección fuera confidencial.

–Basado en la experiencia que usted tiene, ¿cómo ha sentido la respuesta de la Fiscalía de Limón para trasladar el caso?

Deficiente, presenté la solicitud y me dijeron que no porque los hechos ocurrieron en Limón, nunca se vio el lado sicológico, ni a la víctima.

La parte social sí ha dado seguimiento más continuo, trasladaron la solicitud de prueba sicológica a San José, pero de los otros dos expedientes, el penal de maltrato y el de violencia con medidas cautelares, no han dado respuesta.

–¿Volverá a hacer la solicitud de traslado?

De hecho sí, volver a hacerles ver de la afectación que tiene la persona, yo tengo que hacer varias diligencias judiciales con Wendy, porque también él (pareja) nunca quiso reconocer a la hija, entonces no se le da nada de manutención, es un proceso largo.

Aquí no se quiere joder a nadie, pero sí que por lo menos le brinden esa ayuda que está solicitando esta persona a gritos, para evitar hacerle más daño a ella y a su hija.

–¿Hay alguna audiencia programada?

No, todavía no. Esto va a tomar su tiempo.