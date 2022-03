Will Smith le pide disculpas a Chris Rock por pegarle una cachetada

Will Smith ganó su primer Óscar este domingo como mejor actor, pero se hizo más viral el golpe que le pegó al comediante Chris Rock. AFP (DANIEL LEAL/AFP)

El actor Will Smith le pidió disculpas este lunes por la tarde a Chris Rock por haberle pegado una cachetada en la gala de los Óscar.

“Me equivoqué y estuve fuera de lugar”, escribió en un publicación que hizo en sus redes sociales.

El domingo, Smith agredió a Rock en la ceremonia del mayor premio de Hollywood, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Esto fue lo que publicó el actor esta tarde en sus redes sociales.

“La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió Smith.

El manazo que le dio el actor al comediante le dio la vuelta al mundo. AFP (ROBYN BECK/AFP)

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, agregó.

[ Tiradera de Chris Rock contra esposa de Will Smith tiene cola y generó muchos memes ]

Will Smith ganó su primer premio Óscar este domingo y al recibirlo se disculpó con la Academia y los demás invitados, pero no fue hasta ahora que lo hizo directamente con el comediante estadounidense.