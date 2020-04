En esta época al darnos cuenta que todo ha cambiado, y que no tenemos la misma situación de antes tenemos muchas emociones y sentimientos encontrados, llenos de incertidumbre debido a que muchos hemos perdido trabajos, familiares y extrañamos eso que no podemos cambiar, cosas que pasan en nuestras vidas y tenemos que aceptarlas, vivir con eso y sea como sea hay que seguir adelante, seguir luchando por nuestros sueños, reinventarnos, tiempo de reflexión de vernos hacia adentro, para descubrir lo que debemos cambiar de nosotros mismos para ser mejores personas. La música siempre llega a nuestras vidas en diferentes momentos, Quisiera es una balada rockera que me ha llevado a compartirla con la gente que ha sufrido una decepción en sus vidas y que por más que queramos cambiar el pasado, no va a suceder. Xio