“Yo no sé nada, pero para mí sería un gran reto interpretar a diferentes artistas de distintos géneros. Puedo decir que me llamaron y me preguntaron que si me gustaría y ya, pero eso no quiere decir porque el año pasado fue igual y al final no estuve y uno entiende que la producción busca varias posibilidades”, comentó Gonín, quien fue a varias galas del programa cuando su hermano Tapón se dejó el trofeo, en el 2016.