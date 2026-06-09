Xiomara Ramírez cuenta cómo nació su amor por la música al lado de su familia

Mucho antes de brillar en los escenarios, grabar canciones como solista y convertirse en una de las voces más reconocidas del país, la cantante Xiomara Ramírez tuvo una escuela muy especial para formarse como artista: la Iglesia católica.

La exparticipante de Nace una estrella y Tu cara me suena, de Teletica, recordó cómo fueron sus inicios en la música cuando tenía 13 años y apenas cursaba el colegio.

Xiomara Ramírez lleva más de 20 años de carrera artística y recordó cómo fueron sus inicios en la música.

Según contó, en ese entonces comenzó a cantar junto a su papá, Víctor Ramírez, y sus hermanas en misas, bodas y funerales por diferentes iglesias del país.

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Xiomara Ramírez y sus hermanas tenían un coro liderado por su papá. (redes/Facebook)

“Fueron muchísimos años los que anduvimos juntos. Todavía ellos actualmente siguen cantando en la iglesia”, contó la artista al recordar una tradición familiar que nació mucho antes de que ella se integrara al grupo.

Según explicó, todo comenzó gracias a su papá y a su tío Gerardo Ramírez, el eterno líder de Los Hicsos, de quienes heredó ese amor por la música.

“Esta fue una tradición que inició mi papá con mi tío, cantando en misas los domingos, en funerales y en bodas. Después, mi papá, junto con mis hermanas, formó el coro integrado por nosotras cinco y mi papá, pero sí recuerdo que ellos fueron primero y después llegué yo cuando estaba en el cole”, relató.

Su papá Víctor y su tío Gerardo fueron los que iniciaron cantando misas. (redes/Facebook)

Misa de memoria

Xiomara, de 35 años, asegura que esa experiencia no solo la ayudó a desarrollar su talento, sino que también se convirtió en uno de sus primeros trabajos remunerados.

“De hecho, ese fue uno de mis primeros trabajos porque yo salía del colegio a la una o dos de la tarde y me iba a cantar”, mencionó.

En ese entonces, recorrían prácticamente todo el país llevando música a las iglesias, pues no solo cantaban en las de Cartago, de donde son oriundos.

Xiomara Ramírez recordó que salía del colegio directo a trabajar como cantante. (redes/Facebook)

Pero más allá de lo profesional, la intérprete de “Solo quiero que estés bien” guarda esos años con enorme cariño porque le permitieron pasar tiempo de calidad con los suyos.

“Eso fue algo que me permitió compartir con mi familia y formar una tradición que nunca, nunca se me va a olvidar”, afirmó.

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Xiomara Ramírez aún sigue cantando en iglesias pues la contratan para bodas y funerales. (redes/Facebook)

Xiomara agregó que por lo menos cantaban diez veces a la semana, por lo que vacila que se sabe la misa de memoria.

Actualmente, ella continúa su carrera como solista, y mientras que sus hermanas y su papá siguen con el coro, pero cada vez que la contratan para cantar en una boda o un funera,l revive aquellos años que marcaron el inicio de su carrera.