Artista nacional fue testigo del viral momento de Laura Pausini en Costa Rica y esto nos dijo

El concierto de Laura Pausini en Costa Rica dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando la artista decidió hacer una pausa tras notar un insecto muerto en el escenario, el cual le generaba incomodidad durante su presentación.

Entre el público se encontraba la cantante Xiomara Ramírez, quien disfrutó del espectáculo y posteriormente compartió su experiencia en redes sociales, donde el episodio rápidamente se volvió viral.

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Reacción y detalle curioso

En un video publicado en su cuenta de TikTok, se observa cómo Pausini retira el insecto para continuar con el show. Aunque no se ha confirmado de qué animal se trataba, Ramírez comentó que podría tratarse de un abejón de mayo, un insecto frecuente en esta época.

Laura Pausini se presentó el miércoles anterior en el Estadio Nacional. (Cortesía)

El momento generó comentarios entre los asistentes y usuarios en redes, destacando la reacción de la artista y la naturalidad con la que manejó la situación en medio del concierto.

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“Grabé ese momento, me pareció gracioso. Creo que ella es muy genuina, como que conecta mucho con la gente; entonces, puede pasarle cualquier cosa en el escenario y ella lo dice con mucha naturalidad, y eso es algo que hay que rescatar muchísimo de la artista.

“No sé qué era realmente, asumí que era un abejón de mayo, pero ella llegó y lo limpió. Eso estuvo muy vacilón, a la gente le gustó y le hizo mucha gracia; entonces, por eso fue que terminé grabando el momento”, nos contó Xiomara.

Xiomara Ramírez disfrutó del evento de principio a fin.

La cantante nacional destacó que el concierto fue muy emotivo y que disfruta profundamente las canciones de Pausini.

Además, subrayó que el repertorio incluyó temas icónicos de la música, lo que convirtió la presentación en una experiencia verdaderamente inolvidable.