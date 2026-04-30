Laura Pausini detiene su concierto en el Estadio Nacional por insólita razón

La cantante italiana Laura Pausini detuvo su concierto de este miércoles en el Estadio Nacional por un insólito motivo.

Ante la incomodidad que le generaba la presencia en el escenario de algo que, según dijo, le daba “asco”, la artista pausó su show por unos minutos para resolver ella misma el asunto.

Laura Pausini se presentó este miércoles en el Estadio Nacional. Fotografía: Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts. (Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts/Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts)

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Según un video del periódico La Nación, que mostró el inesperado y particular momento, Laura paró el espectáculo para quitar del escenario un animal muerto que había y que no la dejaba en paz.

“Me da asco”, aseguró ese medio que dijo Pausini al excusarse sobre lo que iba a hacer.

En el clip se observa cómo Laura se tiró al piso y con un trapo retiró del escenario lo que le estaba robando la paz.

Se desconoce qué tipo de animal fue el que incomodó a Laura cuando su concierto en Costa Rica estaba en lo más y lo mejor.

Laura Pausini limpió con sus propias manos un animal muerto que estaba en el escenario

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