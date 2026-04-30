Farándula

Laura Pausini detiene su concierto en el Estadio Nacional por insólita razón

Italiana no esperó que nadie la “salvara” y se tiró al suelo ella misma a resolver el problema

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Por Manuel Herrera

La cantante italiana Laura Pausini detuvo su concierto de este miércoles en el Estadio Nacional por un insólito motivo.

Ante la incomodidad que le generaba la presencia en el escenario de algo que, según dijo, le daba “asco”, la artista pausó su show por unos minutos para resolver ella misma el asunto.

Concierto Laura Pausini, Estadio Nacional, 29 de abril del 2026
Laura Pausini se presentó este miércoles en el Estadio Nacional. Fotografía: Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts. (Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts/Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts)

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Según un video del periódico La Nación, que mostró el inesperado y particular momento, Laura paró el espectáculo para quitar del escenario un animal muerto que había y que no la dejaba en paz.

“Me da asco”, aseguró ese medio que dijo Pausini al excusarse sobre lo que iba a hacer.

En el clip se observa cómo Laura se tiró al piso y con un trapo retiró del escenario lo que le estaba robando la paz.

Se desconoce qué tipo de animal fue el que incomodó a Laura cuando su concierto en Costa Rica estaba en lo más y lo mejor.

Laura Pausini limpió con sus propias manos un animal muerto que estaba en el escenario

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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