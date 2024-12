Xiomara Ramírez se quejó del maltrato que recibió por parte de la Teletón

La cantante costarricense Xiomara Ramírez compartió un video en su cuenta de Instagram, esta madrugada, en la que confirmó la molestia que sintió por los malos tratos recibidos por parte de la organización de la Teletón, antes y durante su presentación.

Xiomara Ramírez, cantante

Según la artista nacional, no es justo que al talento local se le dé un trato tan indignante, sobre todo cuando van con el afán de colaborar. Ella reclamó que estuvo ahí desde las 11 de la noche.

“Fui a la Teletón y salí decepcionada, me hicieron esperar mucho, me tiraron mal la canción.

“No quiero hacer polémica, pero tampoco puedo permitir que sigan haciendo esto con los artistas nacionales”.

Xiomara Ramírez se queja de Teletón 2024

“Uno acá tiene derecho a reclamar, me dijeron a la una de la mañana y son las tres de la mañana, me da vergüenza con el público porque me tiraron con un playback y yo no canto con playback.

Xiomara Ramírez criticó a Teletón

“Yo lo digo porque no quiero quedarme callada”, fueron algunas de las frases utilizadas por Xiomara para mostrar su descontento con la organización.

LEA MÁS: Gonín a la Teletón: “Yo lo que pido es respeto para el artista nacional”

Hace dos años, el cantante Gonín se había quejado por algo similar y también exigió más respeto para los artistas nacionales.