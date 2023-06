Yazmín Morales le mandó otro mensajito a Elena Correa al darse cuenta que está sin abogado

Yazmín Morales decidió volver a opinar sobre el caso de divorcio entre Elena Correa y Carlos Rodríguez. Instagram

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales volvió a meter la cuchara en el caso entre Elena Correa y su esposo Carlos Rodríguez.

Esta vez la exmodelo decidió opinar sobre las últimas noticias que han trascendido sobre la renuncia del abogado de la miss Costa Rica 2017, Fernando Beirute.

Morales le mandó un mensaje directo o “dardo”, como dijo ella, a su “socia, compañera”, como la llamó en sus historias de Instagram.

“Yo le dije que estaba mal asesorada, mal asesorada. Un buen defensor, un buen, buen abogado, nunca te deja tirada, nunca huye por la derecha cuando las cosas se le ponen difíciles, nunca”, menciona.

Yazmín también decidió darle un consejo a la exreina de belleza.

“Aparte, menos decir que él (Beirute) se está desprestigiando, jamás. Pero vea, búsquese un buen abogado, que yo sé que hay abogados que de verdad ponen el pecho de verdad por su gente”, dijo con una sonrisa en su rostro.

El fin de semana la miss Costa Rica 1994 decidió dar su opinión en sus redes sociales respecto al proceso de divorcio que lleva esta pareja y comentó que, a su parecer, Correa estaba siendo “mal asesorada” y que ella se estaba basando en la experiencia que tuvo con su divorcio y con el mediático caso que tuvo con Óscar Arias, expresidente de la República.

“Curiosamente mi abogado (en su divorcio) era el hermano del que hoy es abogado de la señora Correa. El resto de mi historia algunos la conocen y quizás algún día lo hable. Pdta: Estar bien asesorado”, había escrito en su Instagram.

Elena Correa dijo a La Teja este martes que ella fue la que le pidió a Beirute que no la siguiera defendiendo y que más bien lo iba a acusar ante el Colegio de Abogados.

“Yo no lo autoricé en nada, no sé cómo está dando declaraciones. Me vine al Colegio de Abogados porque esto es una falta de ética en todos los sentidos y no fue que él renunció porque yo no le hacía caso, más bien todo se lo consultaba”, mencionó la exreina de belleza.

