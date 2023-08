Yazmín Morales se fue a vivir a Guatemala para cumplir un sueño que aquí no pudo “por la argolla”

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales vive sola con sus perros en Guatemala. Cortesía

Hace unos días la exreina de belleza Yazmín Morales sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que dejaba el país para siempre y que su nuevo hogar estaría en Guatemala.

La exmodelo vendió todo lo que tenía, agarró a sus dos perritos, Papi y Apolo, y se fue con solo tres maletas llenas de ropa para empezar una vida nueva lejos de su familia y amigos.

Ya han pasado poco más de dos semanas desde que se instaló en su nueva casa y nos contó, desde la torre en la que vive, las verdaderas razones por las que decidió dejar su pasado en Tiquicia. Una de ellas tiene que ver con la televisión y un sueño que desea cumplir, porque aquí nunca le dieron pelota, según dijo.

La Miss Costa Rica 1994 primero contó que desde hace mucho venía analizando que quería salirse de un círculo emocional que la tiene muy afectada y que tiene que ver con su hijo, con el que no vive desde que este tenía seis años y se divorció de su expareja.

“Tiene que ver con la relación que desgraciadamente nunca he tenido como yo hubiera querido con mi hijo (de 24 años), ese distanciamiento viene desde la niñez, cuando mi expareja me lo quitó. De alguna manera quería cerrar ese ciclo que hace como veinte años venía arrastrando y que traté de que cambiara de alguna manera y fue imposible, porque no se puede obligar a los sentimientos o a que la gente cambie si no quiere o no puede, así que llegó un momento en el que dije: ‘hasta aquí', es hora de empezar a hacer mi propia vida porque es menos lo que me queda de vida que todo lo que he vivido”, dijo.

Actualmente, su hijo no le habla y siempre han tenido una relación muy distante, por eso dice que sentía que necesitaba otro aire distinto y que la hiciera pensar en otras cosas.

Yazmín comentó que eligió vivir entre los chapines porque le pareció un país muy barato, cercano y con muchas opciones laborales.

Las fotos así como la corona de Miss Costa Rica 1994 las dejó en la casa de una prima. Instagram (Instagram)

Dice sentirse más segura viviendo ahí porque muy cerca tiene una academia de militar y en las calles por todo lado hay policías.

“Practiqué de una manera que nunca me hubiera imaginado, el desapego. Empecé por vender todo lo de mi casa, lo que no logré vender lo regalé, el carro aún está en venta en Costa Rica y los recuerdos más gratos como los álbumes de fotos, la corona y así, eso lo guardé en una maleta y están donde una prima que en algún momento me traeré”, mencionó.

La exreina de belleza sacó algunos cursos de teatro y hace muchos años trabajó como presentadora. Cortesía

Quiere trabajar en tele

Yazmín contó que de momento está alquilando un apartamento por el cual paga mucho menos de la mitad de lo que valen aquí y que vive una vida más simple y sin tantos lujos.

Lo que más la hace feliz es que se pudo llevar a sus dos perritos, los cuales son su gran compañía y con los que sale a conocer la ciudad.

Otra de las razones por las que buscó un nuevo rumbo es porque desea volver a trabajar en televisión o en actuación y allá dice tener más opciones.

“Siempre quise volver a trabajar en televisión en Costa Rica y, no me da pena decirlo, allá siempre se mueve todo con la misma gente, por argolla, hay que tener patas. Y también tengo un bagaje de lo que es teatro y como presentadora de televisión, pero allá desgraciadamente no sé si creen que por la edad lo que uno hace ya no es válido, y aquí vine, toqué puertas y me está yendo bien”, contó.

De momento está modelando para una tienda local. Cortesía

Además, ya logró hacer negocios con algunas tiendas de ropa para promocionar sus productos en sus redes sociales como influencer.

“Allá eso yo no lo lograba y acá lo que tengo son quince días. Acá me he reunido con varios productores de televisión, porque acá hay muchos canales, y en esas estamos, en conversaciones, todavía no hay nada dicho, pero sí estoy muy esperanzada”, agregó.

La tica contó que está trabajando con un productor guatemalteco con mucha trayectoria y con buenos conectes para ver si logra ingresar pronto a algún proyecto televisivo o de teatro.

Estoy en una torre de 18 pisos, pero yo estoy en el 12, y salgo a la terraza todas las noches a ver el cielo porque me encanta como se ve aquí”. — Yazmín Morales

Nada de arrepentimientos

Aunque muchos pensaron que se iría a vivir a Colombia, donde ha viajado muchas veces para quitarse los biopolímeros que le inyectaron en el trasero, explicó que no lo hizo precisamente porque sabe que trabajar como presentadora de televisión sería más complicado.

El clima y los anocheceres guatemaltecos dice que la tienen como loca, así como la comida.

También el trato respetuoso de la gente, pues dice que hasta el momento no ha tenido ni una sola mala experiencia o algo que la haga arrepentirse de su decisión de dejar Tiquicia.

“El cambio sí ha sido empezar de cero porque yo no conocía Guatemala, tenía amistades aquí, pero ya. Aquí es una ciudad grande, me tocó empezar a andar en Uber, todavía no tengo carro, pero estoy feliz, disfrutando este proceso y siento que estoy aprendiendo cosas que en 50 años no había aprendido cómo agradecerle a Dios por los pequeños grandes detalles”, dijo.

La exreina de belleza, de 52 años, mencionó que seguirá adelante en su objetivo de cumplir su sueño de volver a la televisión.

“Yo allá no dejé nada de nada, excepto el carro que aún lo estoy vendiendo (en 25 mil dólares), así que mi idea es no volver”, aclaró.