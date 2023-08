Con un emotivo video, Yazmín Morales mostró su llegada a su nuevo hogar

Yazmín Morales empezó de cero en Guatemala (Instagram)

La exmiss Costa Rica, Yazmín Morales, compartió un emotivo video para confirmar su nueva vida está iniciando en Guatemala y de la mejor manera.

La exreina de belleza anunció hace semanas que se iría de Costa Rica para empezar de cero y buscar sus sueños en otro país y aunque al principio no quiso decir, el mes anterior dio una pista que dejaba claro que se trataba del país chapín.

Tras unos días de incertidumbre, la modelo se sintió lista para compartir un emotivo video y un extenso mensaje para expresar las emisiones encontradas en esta nueva etapa.

“Un nuevo inicio, una decisión que marcará un antes y un después. Bendigo cada momento de mi vida que me hizo reír y llorar porque hoy soy esta mujer. No tengo miedo al soltar, al desapego, a vivir con la convicción de que lo mejor apenas comienza”, escribió en su Instagram.

Morales continuó su discurso agradeciendo que contó con el valor suficiente para dejar a su vida y a su familia en Tiquicia y empezar de cero en otro país acompañada por sus perritos.

“Gracias mi Dios por darme carácter de valentía y no cobardía. Gracias a mis seres queridos en mi país que fueron parte de este proceso. Gracias al doctor Pablo Avendaño (veterinario), que me ayudó para que mis bebés viajaran bien. Gracias infinitas a mis amigos en mi nuevo hogar Guatemala, que con su existencia ya me explota el corazón”, dijo.

Para cerrar, quiso agradecer todo lo que vivió en su país y le contó a sus seguidores que el territorio chapín la hizo sentir muy a gusto desde el primer día.

“Gracias mi Costa Rica por todo lo que me enseñaste, Gracias Guatemala porque desde el día uno, supe que serías mi nuevo hogar al abrirme los brazos. Hoy comenzó una nueva vida, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, gracias, gracias, gracias”, concluyó.

La publicación de Morales se llenó de felicitaciones y mensajes de amigos que le desean lo mejor es esta nueva etapa.