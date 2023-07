Yazmín Morales se fue del país y una de las razones tuvo que ver con Elena Correa

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales se irá a vivir definitivamente a otro país. Instagram

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales se cansó de vivir en el país, vendió todos sus chunches y se fue a hacer su nueva vida en otro lugar, del cual no ha dado el nombre pero sí algunas pistas.

La exmodelo se encuentra actualmente en un país centroamericano buscando el que será su nuevo hogar y una de las razones por las que se habría ido tiene que ver con lo que vivió recientemente Elena Correa.

Ella hizo un video hace unos días para contar que también fue víctima de agresión por parte de su exesposo y que por eso defendía tanto o entendía la situación de su colega.

“A mí también me llamaron vividora, a mí también me llamaron arribista, trepadora, de todo, y no sabían cuál era la verdad. Lo que más me duele es ver que la gente trate tan mal a una persona que no conoce y que no estuvo bajo ese techo viendo las circunstancias, yo tampoco estuve, pero como no hemos estado ahí no podemos tratar tan mal a la mujer, enjuiciarla tan mal, crucificarla”, dijo en referencia al caso de Correa.

Yazmín abrió tanto su corazón que hasta confesó que en medio de su proceso de divorcio le quitaron el derecho de ver a su único hijo, quien en aquel entonces tenía 6 años (ahora tiene 25), y que como su expareja (del cual no dijo el nombre) tenía “mucho dinero e influencias” a ella nunca le creyeron el círculo de violencia en el que vivían.

“Quiero vivir, quiero por primera vez tratar de ser feliz. Todos los días me levanto esperando un abrazo, todavía hasta el día de hoy, un te amo de verdad y me he quedado esperando y seguir omitiendo muchas cosas, que no voy a decir nunca, pero ha habido mucho dolor que fue traspasado a mi hijo y que quizá él lo vio como un patrón normal o natural desde pequeño y pues lo repite, así de sencillo. Sé que es un muchacho bueno, que es noble, pero no pudo criar vínculos hacia su madre porque no se lo permitieron, no lo dejaron ser hijo, no se crió con amor y por esa razón es que he decidido rehacer mi vida y literalmente empezar de cero”, dijo en el video.

Yazmín nos dijo que en los próximos días nos contará más detalles de dónde hará su nueva vida y las otras razones por las que decidió dejar el país, por lo que la esperaremos con paciencia.