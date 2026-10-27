Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, tira el tapón y cuenta la dura realidad que vive

Aunque se coronó campeón de Nace una estrella 2025 gracias al gran apoyo del público, un año después de su triunfo, el cantante Yeris Lobo vive una realidad bastante dura y distinta.

El guapileño abrió este martes su corazón en una confesión bastante honesta sobre el trago amargo que saborea por el escaso apoyo que viene recibiendo en su carrera artística en los últimos meses.

Yeris Lobo es un reconocido cantante guapileño y ganador de la sétima temporada de Nace una estrella. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: El exparticipante de Nace una estrella anda con una sonrisa de oreja a oreja por una razón que no cualquiera tiene

“Es difícil para mí”

“Quiero abrir mi corazón con ustedes y contarles esto que es difícil para mí, pero que es una realidad y ha hecho querer que me rinda”, dijo Yeris a través de un reel de Instagram.

Según contó, el próximo lunes 2 de noviembre tiene programado el show Inmortal, a las 7:30 de la noche en el Jazz Café, Escazú; sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho para el espectáculo, a seis días de la actividad, no ha vendido ni una sola entrada.

El caso, contó, no es aislado, pues en sus últimas presentaciones ha tenido que cantar frente a sillas vacías, lo que ha hecho que los dueños de comercios no le paguen y lo dejen de contratar.

“Como saben, tengo un evento este 2 de noviembre en Jazz Café y estoy sumamente triste porque no solamente me ha pasado en este sino en muchos shows que he tenido que cancelar porque la gente no quiere ir a mis shows. La gente no quiere comprar las entradas para ir a ver un show mío en el que le meto todo mi corazón, toda la exposición y energía para salir adelante”, afirmó el joven artista.

Yeris Lobo: “Es difícil para mí”

LEA MÁS: Yeris Lobo cumplió un sueño junto con una leyenda de Dragon Ball

Lobo pasa momentos de mucha tristeza

“La verdad es que me ha ido muy mal porque la gente no ha querido ir a mis shows. Los restaurantes y lugares gastronómicos no han querido contratar mis servicios como cantante y he tenido que cantar en lugares donde incluso no me han pagado porque no ha llegado nadie a apoyar mi música y mis shows”, agregó.

Lobo calificó la situación por la que pasa como “muy triste” y hasta reconoció que ha pensado rendirse, dejar su carrera artística y buscar nuevos rumbos.

“Siempre entrego todo en el escenario, siempre trato que mis shows sean bonitos, pero no hay nada más feo que ver sillas vacías y cantarle al aire. Me he sentido muy triste por esto”, mencionó.

LEA MÁS: Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, anuncia decisión que marca un antes y un después en su vida

Yeris todavía no ha cancelado su concierto del próximo lunes y tiene fe de que podrá realizar el espectáculo que, según dijo, es un tributo a los artistas que ya no están en este mundo, entre ellos Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández.

Yeris Lobo ganó Nace una estrella en 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Quiero hacerles la invitación para que apoyen el talento nacional y a esa persona que lo único que trata es salir adelante, tratando de cumplir sus sueños y demostrando que en Costa Rica existen artistas y cantantes que quieren darlo todo en el escenario”, refirió.

Yeris hizo énfasis en que la situación que él vive no es aislada, sino que muchos colegas han pasado por lo mismo. Su voz la alzó en nombre de todos.

“Espero que este video les llegue a sus corazones porque no solo me pase a mí, sino a más personas y para que podamos apoyar más el talento nacional”, finalizó.