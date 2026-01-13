Yiyo Alfaro al fin mostró a su pareja, vea la foto

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde! de Teletica, es muy reservado con su actual relación amorosa. (redes/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, uno de los hombres más famosos del medio farandulero, al fin dio el paso y presentó públicamente a su pareja.

El conductor del espacio ¡Qué buena tarde!, de Teletica, compartió una publicación en redes sociales en la que resumió cómo fue su 2025 y, entre recuerdos familiares y laborales, dejó ver lo enamorado que está.

En el carrusel incluyó imágenes de paseos con sus papás, momentos con su hermana y su sobrino, fotos con sus perros y escenas de su trabajo. Sin embargo, la gran sorpresa fue una fotografía junto a Fabiola Monge, la joven con la que vive desde hace algunos meses.

Aunque Yiyo mantiene una relación con Fabiola desde hace más de un año, hasta ahora había sido muy reservado y evitaba mostrarla en sus redes sociales. Cuando lo hacía, apenas dejaba ver una mano, una silueta a lo lejos o incluso un dibujo animado de ambos.

Yiyo Alfaro tiene más de un año de relación con Fabiola Monge, a la que casi no muestra en redes. (redes/Instagram)

Esta vez sin embargo, fue distinto: eligió una imagen en la que aparecen disfrutando de un atardecer en la playa, haciendo una pirueta sobre la arena demostrando lo enamorado que está.

Ya quedó claro más que claro lo amarrado que está en el amor y lo mucho que significó “Fabi” en su año, aunque su fotografía juntos fuera la última en compartir.