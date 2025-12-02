Yiyo Alfaro le tiró a Julián Valjota por su árbol de Navidad y así le respondió el creador de contenido

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde!, dice que se han burlado mucho de su árbol de Navidad. (redes/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, de ¡Qué buena tarde!, jamás se imaginó el enredo que se iba a armar por culpa de su arbolito de Navidad.

Resulta que el comunicador subió un video quejándose de que muchos de sus seguidores le han tirado durísimo por la decoración que escogió este año: un lazo grandote en la punta, unas cuantas luces y nada más. Según dijo, la gente no entendió “la vibra” y le han hecho bullying navideño desde que lo mostró.

Julián Valjota le tiró a Yiyo Alfaro por meterse con su árbol de Navidad

En medio de su desahogo, Yiyo contó que hasta le dijeron que su árbol estaba más feo que el de Julián Valverde, mejor conocido como Julián Valjota, y ahí mismo soltó que el del tiktoker parece “un granizado o un copo de Kolita”.

Ese comentario fue suficiente para encender la polémica porque varios seguidores etiquetaron a Julián para que viera lo que estaba diciendo el presentador.

Julián Valverde, creador de contenido conocido como Julián Valjota, decoró su árbol de Navidad así este año. (redes/Instagram)

Le tiró con todo

Valjota, quien tiene la chispa encendida 24/7, vio el video y no se quedó callado ni dos segundos. En cuanto lo vio, respondió con todo:

“No, Yiyo, no. De cualquiera hubiera esperado un golpe bajo, juro que de cualquiera, menos de usted. Sepa que yo veía Show de huevos… y ahora chúpeme…”, lanzó sin filtro, dejando claro que la indirecta le cayó al corazón.

Y ya en confianza —o en puro desahogo— el creador de contenido siguió tirándole suavecito:

“Porque a él lo están molestando, ¿por qué se viene a burlar del mío? Usted con ese árbol no se puede burlar del mío. No se puede burlar. Además, con ese árbol suyo, si apenas le pone los regalos abajo, los regalos se levantan y se van. Si el Grinch ve ese árbol, se pone feliz. Santa Claus, cuando entra a dejar los regalos, lo que pone es una demanda”, dijo entre risa y molestia.

Julián Valverde sacó la "jacha" por defender su árbol de Navidad. (redes/Instagram)

Ahí mismo metió otro dardo, esta vez directo al famoso moño navideño de Yiyo:

“Además, ese lazo qué, ese lazo está peor que los lazos familiares en una familia disfuncional… “No, mentira”, agregó, dejando claro que mejor la paraba ahí.

Granizado querido

Julián remató diciendo que Yiyo no tenía por qué meterse con su “granizado querido”, como le dice de cariño a su árbol, que este año se lo compró color rojo y lo decoró con cintas y luces blancas.

Los seguidores quedaron vueltos locos con el intercambio y muchos se metieron al vacilón, defendiendo a uno, a otro o a ninguno, porque al final esto terminó siendo el pleito navideño más inesperado del año y eso que diciembre apenas se inicia.