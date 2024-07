Yiyo Alfaro hizo una revelación bastante honesta sobre su vida antes de ser famositico

Yiyo Alfaro tiene 37 años y arrastra una gran popularida en el país gracias al mucho tiempo que lleva en la televisión. (Instagram)

José Miguel “Yiyo” Alfaro es una de las caras más famosas en el país, gracias al montón de tiempo que tiene de trabajar en tele; pero antes de ser tan popular, el presentador y empresario tuvo que pulsearla muchísimo para salir adelante.

El presentador de canal 7 hizo una revelación bastante honesta de su pasado en un posteo que hizo en Instagram promocionando unas becas de una reconocida universidad del país.

Alfaro aclaró que no le da vergüenza hablar de la pulseada que se dio para salir adelante y llegar a tener todo lo que tiene en la actualidad, porque es algo de lo que se siente muy orgulloso.

“Quiero contarles algo y que sepan algo sobre mí. Hace unos años, cuando salí del cole, saqué un técnico que me ayudó a conseguir trabajo y pude ganar para pagar la universidad y ayudar a la casa.

“La situación era complicada y si no estudiaba no podía salir adelante y mi papá tal vez no tenía la oportunidad de pagarme la universidad. Con ese técnico ganaba mi platica, pagué la universidad y estudié todo lo que estudié y sobre todo, pude llevar dinero a la casa y ayudar”, terminó.

Cuando salió del cole, Yiyo se metió a estudiar inglés y después llevó un curso de actuación. Con el inglés fue que comenzó a ganar platica y con la actuación, fama y popularidad en el país.

Yiyo Alfaro trabaja en canal 7 en el programa ¡Qué buena tarde! (Instagram)

Además de eso, Yiyo estudió Contabilidad, Administración, Mercadeo, Locución Comercial, Producción Televisiva, y, en la actualidad, cursa una maestría en Historia del Arte.

Todo eso le ha permitido a Alfaro hacerse de muchas cosas en la vida, entre esas, su empresa de producción audiovisual, su principal negocio.