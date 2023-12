Yiyo Alfaro le tiró con todo a la página de chismes que inventó un supuesto romance con Keyla Sánchez

Yiyo Alfaro no aguntó nada con la página de chismes.

El querido presentador de canal 7 José Miguel Alfaro no aguantó nada y le tiró a la página de chismes que le inventó un supuesto romance con la guapa presentadora Keyla Sánchez.

Recientemente, Yiyo compartió un video, en sus redes, asegurando que está cansado de la información que sale en esta página.

“Voy a llamar a esta señora, me imagino que ya vieron una nota por ahí, sin bases, una mentira y ya está bueno, si quiere show le voy a dar show. Le voy a preguntar de forma muy respetuosa, ¿por qué tantas mentiras?”, contó en un video de Instagram.

Ante esta situación, en La Teja hablamos con Alfaro, quien nos dijo que actualmente la gente escribe con temor y escribe mentiras.

“Yo a Keyla siempre le he deseado lo mejor y que le vaya bien. Pero esa persona creó una novela y me parece sorprendente el detalle, y por eso pensé en hacer algo, porque el público mío también quiere saber al final y por eso me mandé a llamarla”, comentó.

El carismático presentador llamó a la señora porque él quería saber por qué inventa mentiras, es por eso que la respuesta va a salir este miércoles en el pódcast de Yiyo y Choché.

“Yo le dije que quería saber por qué inventa este tipo de cosas. Sé que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero yo quería marcar algo diferente y llamarla”, dijo Alfaro.

El musculoso dice que él llamó a la persona encargada de la página muy educadamente.

“Así como ella quiere show, yo también la voy a poner en el programa, quiero que la gente escuché esto”, agregó.

El talentoso confesó que si la encargada de esa página hubiera tenido las pruebas de la supuesta noticia jamás lo dejaría pasar por alto.

“El no poner la foto, hace todo una mentira y una burla al público. Si ella hubiera tenido algo para darlo a conocer lo sacaría, es más, sería una exclusiva y hasta las fotos selladas saldrían, pero no tiene nada, por eso puso eso”, comentó.

Por otro lado, Yiyo agregó que no mantiene contactó con Keyla Sánchez desde hace como dos años.

No es la primera vez que vinculan a estas dos figuras, en febrero del 2022, la gente especulaba que ambos tenían un amorío; pero todo era parte de la buena amistad que se tienen.

Keyla Sánchez en el ojo público

Mientras a Yiyo lo vinculan con Sánchez, una cuenta de TikTok llamada crdeportes, compartió un video que se ha hecho viral en las últimas horas, donde se ve a Sánchez hablando muy cariñosamente con un hombre de pelo teñido y con una camiseta del Saprissa, mientras está con dos amigos más.