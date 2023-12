¿Volvió el amor? Keyla Sánchez aclaró como está su corazón y la relación con Yiyo Alfaro

Keyla Sánchez asegura que quiere estar sola por mucho tiempo

Keyla Sánchez aclaró como está su corazón y su relación con Jose Miguel “Yiyo” Alfaro tras un rumor de que se estaban dando una nueva oportunidad.

La presentadora de Calle 7 le dio una pequeña entrevista a Teletica.com donde contó que no estuvo en ninguna fiesta con su colega y desmintió el rumor de una página de chismes, que aseguró que ambos se vieron el viernes anterior porque se estarían dando otra oportunidad.

“Lo único que puedo decir sobre ese rumor es que es mentira, yo no puedo creer cómo existen personas que quieren hacer tanto daño a costa de unas mentiras, haciendo un show ante algo que no sucedió; lastimosamente, hay personas que lo creen, pero no hay evidencia alguna de que yo estuve en esa fiesta, más bien tuve ensayo general de El Chinamo, luego pasé por comida y me fui a mi casa a descansar”, le aclaró a ese medio.

Keyla agregó que no tiene ni idea de dónde sacaron el rumor, ya que su relación con Alfaro sigue igual que en los últimos meses, solo se saludan cuando se topan en el canal.

“El contacto que Yiyo y yo tenemos es de compañeros que trabajamos en el mismo canal, si nos topamos, que es muy poco por nuestros horarios, nos saludamos y todo normal, nos apreciamos y siempre nos deseamos lo mejor”, explicó.

Para concluir, Keyla dijo que está soltera y que tras terminar su corta relación con Alejandro Sequeira espera seguir así mucho tiempo porque no anda buscando entrar en una nueva relación, ya que ella está enfocada en su hijo, su familia y su trabajo en Calle 7 y ahora con la nueva temporada de El Chinamo.