Yiyo Alfaro luce a su guapa novia desde una de las joyas de Costa Rica

Yiyo Alfaro confirmó que está más enamorado que nunca con dos hermosas fotografías en las que lució a su hermosa novia en uno de los paraísos de Costa Rica.

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El presentador y su amada Fabiola Monge se fueron a pasar el fin de semana a Flamingo, Guanacaste y desde allá sorprendió al presumir de su amada.

Yiyo Alfaro y Fabiola Monge ya tienen su tiempo juntos. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Con un hermoso atardecer de fondo y su novia frente a la puesta del sol, Alfaro dejó ver un poquito más de su pareja, a quien no siempre la muestra en redes sociales.

A contraluz

A Fabi no se la ve en todo su esplendor porque las fotografías fueron tomadas a contraluz, pero al menos las imágenes evidencian sus curvas y el sombrero que vistió en la joyita guanacasteca.

Yiyo Alfaro compartió esta foto donde lució a su novia en un atardecer en Guanacaste. (Instagram/Instagram)

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Alfaro no hizo ninguna referencia a ella; solo escribió: “los mejores atardeceres Flamingo”.

Hace una semana, Yiyo contó que con Fabi ya tenían dos hijos. Se trata de dos perritos que harán que sus amos experimenten algo de la paternidad, ya que ninguno de los dos quiere ser papá.