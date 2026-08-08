Farándula

Yiyo Alfaro luce a su guapa novia desde una de las joyas de Costa Rica

El presentador no dejó ninguna duda de que Fabiola Monge lo tiene enamoradísimo.

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Yiyo Alfaro confirmó que está más enamorado que nunca con dos hermosas fotografías en las que lució a su hermosa novia en uno de los paraísos de Costa Rica.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro y su novia presumen a sus dos hijos

El presentador y su amada Fabiola Monge se fueron a pasar el fin de semana a Flamingo, Guanacaste y desde allá sorprendió al presumir de su amada.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro y Fabiola Monge ya tienen su tiempo juntos. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Con un hermoso atardecer de fondo y su novia frente a la puesta del sol, Alfaro dejó ver un poquito más de su pareja, a quien no siempre la muestra en redes sociales.

A contraluz

A Fabi no se la ve en todo su esplendor porque las fotografías fueron tomadas a contraluz, pero al menos las imágenes evidencian sus curvas y el sombrero que vistió en la joyita guanacasteca.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro compartió esta foto donde lució a su novia en un atardecer en Guanacaste. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Yiyo Alfaro confesó el miedo que enfrentó cuando decidió dedicarse al mundo del entretenimiento

Alfaro no hizo ninguna referencia a ella; solo escribió: “los mejores atardeceres Flamingo”.

Hace una semana, Yiyo contó que con Fabi ya tenían dos hijos. Se trata de dos perritos que harán que sus amos experimenten algo de la paternidad, ya que ninguno de los dos quiere ser papá.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro destacó la belleza de los atardeceres en Flamingo. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Flamingo GuanacasteYiyo Alfaroatardeceres Flamingo
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.