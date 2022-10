Yiyo Alfaro y don Óscar Arias compartieron un ratito ameno ¿De qué hablaron?

Yiyo Alfaro y Oscar Arias la pasaron bien conversando juntos. Facebook.

Puede que muchos piensen que Yiyo Alfaro y don Óscar Arias tienen pocas cosas en común, pero el presentador de Qué buena tarde no está tan seguro de eso.

Este viernes Yiyo compartió unas imágenes en sus redes sociales de la interesante y amena velada que tuvo el jueves con el expresidente de nuestro país, en donde entre otros temas, hablaron de arte y cultura. ¡Ah, carajo!

El también actor reveló todo lo que se trató en esa charla.

“Una llamada por teléfono donde hablamos sobre nuestra afinidad por el arte, la cultura y la historia, terminó en una charla muy enriquecedora anoche. Gracias don Óscar por la invitación a su casa y permitirme hablar sobre mi fundación Vivo Aquí, la cual tiene como objetivo apoyar a artistas nacionales ( pintores, escultores, escritores, etc,) a desarrollar su talento y no abandonar sus sueños, me llena de satisfacción iniciar este proyecto, sentir que puedo dejar algo positivo en este mundo y que espero algún día, si no estoy, la fundación siga ayudando e impulsando artistas emergentes. Gracias don Óscar por la colección de libros, un regalo increíble”.

“Bismark no te pongas celoso”, agregó.

Ya ven, uno nunca termina de sorprenderse.