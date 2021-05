“Estaba en el cole y venía caminando sola por el parque de La Paz y de repente un carajo me agarró fuerte y me quería meter al carro. Yo me impresioné demasiado, pero gracias a Dios reaccioné a como pude y le metí un gancho, un rodillazo en sus partes íntimas y terminé con una buena recta, por lo que logré soltarme, gracias a Dios”, relató.