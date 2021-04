“Es hora de que Saprissa les dé salida a los jugadores que ya jugaron, sin quitarle méritos a Bolaños, a Colindres y a Barrantes, pero ya fueron. No es culpa de ellos, ya dieron lo que tenían que dar y no son carajillos. Hay que invertir, desde hace rato hace falta un buen portero. Me parece que desde que echaron a Vladimir (Quesada) el equipo se vino abajo y eso no se ha arreglado”, explica.