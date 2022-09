Yolanda Andrade vuelve a complicarle la vida a Verónica Castro

Hace años atrás conocíamos la noticia de que entre Verónica Castro y Yolanda Andrade había algo más que un simple compañerismo. Un allegado a las artistas revelaba que las mujeres se conocieron en el año 2000 y que recién en el 2003 tuvieron la posibilidad de explayar su relación mientras estuvieron en el programa Big Brother VIP 2.

Yolanda Andrade.

“Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”, explicó la fuente cercana a las famosas. Mientras que durante todo este tiempo Verónica Castro niega todo esto, Yolanda Andrade no ha hecho más que confirmar lo que habría sucedido entre ellas.

“Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar una explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”, reveló Yolanda hace tiempo en una entrevista.

Recordemos que los rumores de que había algo más entre ellas comenzó a circular luego de que se filtrara una foto de ambas en traje de baño mientras disfrutaban de la playa.

La foto reveladora entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Twitter

Qué dijo ahora Yolanda para volver a poner en aprietos a Verónica?

La conductora volvió a reavivar los rumores de romance con Verónica al colgar en su cuenta de Instagram unas fotos. Si bien en un primer momento explicó que su red social fue “hackeada” inmediatamente lanzó una dura advertencia. “Próximamente habrá más fotos”, señaló ante los medios durante el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes.

Yolanda dejó en claro que luego del hackeo logró recuperar el control de su cuenta. Sin embargo, hay otros que apuntan a que se trató de un nuevo impulso de la comunicadora. También están los que aseguran que lo hizo bajo los efectos de una “noche de fiesta”. Mientras tanto, Verónica sigue negando todo y precisa que ella “tergiversó todo”.

“Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir. Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo”, se quejó Yolanda hace tiempo.