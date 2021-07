Youtuber “Tavo al volante” y sus seguidores les cambiaron la vida a vendedores ambulantes

Ledar y Nancy recibieron una gran sorpresa por parte de los seguidores de "Tavo al volante". Captura de video Ledar y Nancy recibieron una gran sorpresa por parte de los seguidores de "Tavo al volante". Captura de video

El youtuber nacional Gustavo Abarca, conocido como “Tavo al volante”, se convirtió sin querer queriendo en una especie de ángel de la guarda para una pareja de vendedores ambulantes.

Gustavo, el uber tico más famoso de YouTube, realizó una gran obra social con ayuda de sus seguidores de Instagram. El martes pasado el hombre salió temprano y con la panza vacía a hacer un brete que tenía programado en La Sabana, por lo que cuando iba de regreso a su casa, el hambre lo motivó a prestarle atención a un carrito de supermercado donde una mujer exprimía naranjas.

A un costado de la carretera de Circunvalación, antes de entrar a la vía que conduce a La Uruca, Tavo vio a Nancy Cervantes García y a su esposo, Ledar Carmona, pulseándola bonito con el fin de que los conductores les compraran sus juguitos de naranja.

Foto: Rafael Pacheco

Al youtuber le llamó la atención que les podía pagar el juguito por medio de SINPE Móvil, por lo que de una se detuvo para echarle algo a la panza mientras llegaba a Tibás.

El juguito le supo tan delicioso que no dudó compartir su experiencia en sus historias de Instagram, por lo que uno de sus seguidores le sugirió que publicara el número de los pulseadores para ayudarlos con una donación.

Para su sorpresa un montón de gente se apuntó a ayudarlos de manera desinteresada.

“Yo no me lo esperaba, no lo hice con la intención de generar contenido en mis redes, fue simplemente algo que se dio de manera espontánea. La vida me ha enseñado que lo espontáneo siempre es lo mejor, al igual que mi canal de YouTube nació de la espontaneidad, esto también”, explicó.

Las notificaciones no paraban

La más sorprendida fue Nancy, quien no tenía ni idea de quién es “Tavo al volante”. A ella no le dejaron de llegar notificaciones de depósitos al teléfono sin saber la razón.

“Lo vi como un experimento social y dije: ‘intentémoslo’, así que les pedí a mis seguidores que ayudarán a estos pulseadores con quinietos colones o mil, sin tener una idea de cuántas personas iban a colaborar. Ese día en específico había tenido un día muy difícil y cuando empecé a recibir los screenshot (capturas de pantalla) de los depósitos fue como una sensación de recuperar la fe en la humanidad, porque había gente que donó cinco mil colones o tres mil colones, ver eso hizo que mi día cambiara totalmente”, contó con orgullo el youtuber.



— De 7 a.m. a 12 m.d. venden los juegos de naranja en Circunvalación

Ese martes en la noche, Tavo llamó a Nancy para contarle lo que había hecho con ayuda de sus seguidores y, tanto ella como su esposo, le contaron que habían planeado ir al banco para devolver los más de 300 mil colones que recibieron a su cuenta, ya que creían que se debía a un error.

“Pensábamos que era una equivocación del banco. Mi esposo hasta estaba con miedo. Pensábamos que la gente se estaba equivocando y al día siguiente iban a pasar a reclamar el dinero, de todo nos pasó por la cabeza”, contó Nancy.

“Tavo al volante” les explicó que todo ese dinero era para premiarlos por ser tan breteadores.

Dos días después, los pulseadores seguían recibiendo depósitos de gente que quería ayudarlos.

— “Al otro día cuando yo llegué ese mae se me tiró encima y me abrazó. Estaban muy agradecidos por la ayuda", Gustavo Abarca

Pandemia la dejó sin brete

Nancy, quien es vecina de Guararí de Heredia, contó que ella y Ledar tienen casi un año de parquearse todas las mañanas en ese punto de La Uruca para vender sus juguitos debido a que ambos se habían quedado sin trabajo por la pandemia.

Ella se dedicaba a cuidar a dos niños, pero sus padres ya no podían seguirle pagando por el rebajo salarial que sufrieron. Además, a su esposo ya no le iba bien vendiendo agua de pipa en las calles.

Como ambos tienen una hija de dos añitos, de nombre Fátima Lilliana, no se cruzaron de brazos y la venta de juegos se convirtió en el salvatandas durante todo este tiempo.

“Con esa platica que nos regalaron compramos comidita para la casa y mi esposo se va a abrir un negocito de enderezado y pintura. Ya compró las herramientas y ahorita está yendo a un taller, pero la idea es más adelante tener su tallercito ahí por Autos Leo (La Uruca).

— "Lloramos de la emoción al saber la bendición que habíamos recibido al ver tanta platica", Nancy

“No me alcanzan las palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mi familia y por mí. Ese día yo me fui caminando desde La Milpa hasta La Uruca porque estábamos pasando una mala racha y esa plata fue una bendición del cielo. Solo le pido a Dios que les multiplique esa platica a todos”, mencionó Nancy.

Ambos permanecen en La Uruca hasta el mediodía, pues dejan a su hija en un Cen-cinai y porque en las tardes son muy pocos los conductores que les compran.

Foto: Rafael Pacheco

Tavo contó que más adelante planea volver a ayudar a algún otro vendedor ambulante con la colaboración de sus seguidores porque para él las redes sociales también deben servir para ayudar a los demás.