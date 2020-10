A mí el carro me ha costado muchísimo tenerlo y por eso lo cuido un montón, entonces por eso me devolví y me bajé muy enojado, gritándole de todo, llegamos a un punto de discusión en el que según yo ya iba a agarrarme con él. Después de eso mi doña se quedó hablando con él y otro mae que andaba con el señor me contó de la mala situación que vive, que no tienen qué comer y que la mamá se quebró entonces eso me aterrizó y me puse a pensar que qué me pasa a mí creyéndome más que otras personas.