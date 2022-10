Yuri responde con sarcasmo ante acusaciones de que es homofóbica

SCH05. VIÑA DEL MAR (CHILE), 22/02/2011.- La cantante mexicana Yuri, durante su actuación anoche en el Festival de Viña del Mar, el certamen de música más popular de Latinoamérica. EFE/Claudio Reyes (Claudio Reyes)

La cantante mexicana Yuri ha dicho varios comentarios que han ofendido a algunas personas de la comunidad LGBT+, por loque muchos ya la han acusado de homofóbica.

La artista se encuentra estrenando la nueva temporada del programa “¿Quién es la máscara?” y también su nueva gira de conciertos Euphoria Tour 2022, por lo que estuvo haciendo promoción con medios de comunicación y fans.

Durante la promoción alguien le consultó si se iba a disculpar con la comunidad LGTB+ por “ofenderla”, a lo que ella respondió que no debe pedir perdón por algo que no hizo.

“Mira, si yo hubiera hecho algo, claro, ¡claro que yo pediría una disculpa!, ¿por qué no? Si soy cristiana, ¿en dónde está el cristianismo?, como mucha gente me dice, ¿verdad? Que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen. ¿Dónde yo he dicho algo en contra de ellos?, porque no existe”, declaró la intérprete, que incluso se hincó para explicar cómo se disculparía.

Uno de los comentarios que más controversia generó fue:

“Hay tanta escasez de hombres ¿Verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué? Por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, ¿por qué Ricky Martín, señor? ¿Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz? Por ejemplo”, dijo la artista.

En otra ocasión dijo que tuvo un novio que le confesó que era homosexual y que tras enterarse mejor se fue a realizar exámenes, dando a entender que pudo haberle transmitido alguna enfermedad solo por ser gay.

