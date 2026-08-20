Zhamira Zambrano y Jay Wheeler sorprendieron al público tico con inesperada invitada

Zhamira Zambrano y Jay Wheeler cantaron juntos Costa Rica este 19 de agosto. (redes/Instagram)

La cantante puertorriqueña Zhamira Zambrano vivió una noche muy especial en Costa Rica durante su presentación del pasado miércoles en el CIC ANDE, donde no solo sorprendió al público con un invitado muy especial, sino que además protagonizó un tierno momento familiar.

Durante su concierto como parte de la gira “Curita para el corazón Tour”, la artista invitó al escenario a su esposo, el también cantante puertorriqueño Jay Wheeler, quien apareció para interpretar junto a ella “Dícelo”, tema que ambos comparten.

La aparición del artista tomó por sorpresa a los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a corear la canción y convirtieron el momento en uno de los más comentados de la noche.

Zhamira Zambrano y Jay Wheeler en Costa Rica

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Pero Zhamira tenía otra sorpresa bajo la manga.

La cantante también subió al escenario a su pequeña hija Aiunii, fruto de su relación con Wheeler, y decidió vestirla de una manera muy especial para su encuentro con el público tico: con un traje típico costarricense.

La pequeña se robó las miradas y provocó todavía más cariño entre los asistentes, quienes no dudaron en celebrar el gesto de la artista hacia Costa Rica.

Zhamira Zambrano sorprendió al público al vestir a su hija con el traje típico de Costa Rica. (redes/Instagram)

Zhamira y Jay Wheeler se casaron en 2022 y desde entonces han formado una de las parejas más conocidas del entretenimiento urbano. Además de compartir su vida familiar, constantemente unen sus voces en diferentes proyectos musicales.

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Zhamira Zambrano y Jay Wheeler en Costa Rica

Esta vez, su visita al país dejó una postal que seguramente quedará entre los recuerdos más bonitos de la gira: papá cantando, mamá sobre el escenario y su pequeña hija luciendo orgullosamente un detalle muy tico.