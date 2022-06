Zorán cumplirá su sueño de cantar en el Estadio Nacional frente a la comunidad gay

Zorán cumplirá su sueño de dar por primera vez un megaconcierto en el estadio Nacional. Instagram

Zorán fue uno de los más de 25 mil asistentes del concierto de Coldplay en marzo pasado y desde ese momento construyó un sueño en su mente que está a pocos días de verlo hacerse realidad.

Al ver aquel impresionante escenario --el Estadio Nacional completamente lleno--, deseó hacer lo mismo que el vocalista de la banda británica, Chris Martin: cantarle a miles de personas en ese mágico lugar.

Pues como que lo jaló con la mente, pues eso es lo que precisamente hará Zorán el 26 de junio, pues será el encargado de abrir el concierto de Paulina Rubio, quien es la invitada especial del cierre de la Marcha de la Diversidad.

Esta, además, será la primera vez que el cartaginés le cantará a su comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) por lo que la ansiedad es doble.

Él tiene ocho años de estar con su pareja Jafeth, con el que vive desde hace siete meses.

“Obviamente yo estoy superemocionado. Es la primera vez que me va a tocar abrirle a un artista y, ¡qué clase de cantante!, pero más allá de eso, para mí lo más importante es la representación que tiene eso en mi comunidad, poder estar ahí aportando y ser como el primer artista nacional de la comunidad gay que dice: ‘aquí estoy’, es muy chiva, realmente. Años anteriores han invitado a cantantes nacionales, pero ninguno representativo de la comunidad, entonces, se siente más presión de hacer un buen show”, mencionó.

Zorán lleva ocho años de jalar con Jafeth y hace siete meses decidieron vivir juntos. Instagram.

Zorán adelantó que para este evento se presentará con su banda en vivo y que ya está eligiendo el repertorio que interpretará porque quiere que el público disfrute tanto como él este megaconcierto.

“Yo espero que a la gente le guste y lo puedan disfrutar bastante. Cuando me dieron la noticia estuve muy nervioso porque vieras qué curioso, cuando fui al concierto de Coldplay, me acuerdo de estar viendo el escenario y pensar, ‘¿qué se sentirá estar en un concierto aquí en el Nacional?’, porque no es lo mismo que en un teatro, y yo solo pensaba en lo nerviosos que se podían sentir ellos de salir a cantar ante tanta gente”, recordó.

[ Zorán pasó de cantar en una iglesia a ser uno de los favoritos a ganar Nace una estrella ]

Prepara un espectacular traje

Desde su participación en Nace una estrella, Zorán se ha caracterizado por su buen vestir en cada una de sus presentaciones y esta vez no será la excepción.

Apenas le dieron la noticia de que estará en el concierto organizado por el PRIDE Costa Rica, se comunicó con su diseñador, Kevin Rojas, para que le haga un vestuario especial para la ocasión.

“Ya le dije cómo quiero verme y que me gustaría que usáramos esto y aquello, pero será un traje sorpresa”, adelantó.

En Nace una estrella además de destacar por su gran voz también llamaba la atención por su forma de vestir. Instagram

Con lo que sí se quedará con ganas es de presentar uno de los temas que ha estado componiendo desde que ganó el concurso de Teletica, porque, según explicó, no le alcanzará el tiempo para preparlos.

La Marcha de la Diversidad saldrá ese domingo 26 de junio al mediodía desde el parque Central y el concierto de cierre arrancará a las 4 p. m.

La entradas para este evento saldrán a la venta el 15 de junio en la página www.eticket.cr.

Un adelanto

Previo a este gran día, Zorán tiene preparados dos conciertos como para que sus fans vayan calentando, el 18 y 19 de junio en el teatro Espressivo, en Curridabat.

Este será un evento que considera más íntimo, porque espera compartir e interactuar más con el público.

“Este concierto la dinámica es completamente diferente, quiero sentarme, no solo a cantar, sino a conversar con el público, ofrecerles un repertorio de canciones nuevas que nunca había cantado en otros lugares ni en el programa y eso también me emociona, porque es como para demostrar un poco la versatilidad que tengo como artista. Obviamente, voy cantar algunas canciones que vieron en el programa porque sé que a la gente le gusta y que muchos de los que llegaran fue porque me apoyaron en el concurso”, dijo.

El cartaginés dará dos conciertos en el teatro Espressivo antes de cantar en el estadio Nacional. Cortesía

Las entradas para este concierto ya están disponibles en la boletería del teatro y en la página boleteria.espressivo.cr. La entrada VIP cuesta 34 mil colones (podrán conocer a Zorán) y la entrada general está en 24 mil colones.