Zorán estuvo muy grave en el hospital: “Pensé que no la iba a contar”

Zorán contó que nunca había estado tanto tiempo en un hospital y que estuvo tan mal que creyó que iba a morir. Cortesía

El cantante Zorán dice estar vivo de milagro luego de pasar varios días internado en el hospital tras enfermarse de gravedad.

El ganador de la temporada anterior de Nace una estrella estuvo más de una semana en el Calderón Guardia tras empezar a sufrir un fuerte dolor de estómago.

Después de varios exámenes y una laparoscopía, los médicos descubrieron que tenía un problema intestinal llamado íleo paralítico, que lo que provoca es la paralización del intestino y por ende no podía procesar ni defecar los alimentos.

Fue hasta este 15 de agosto que le dieron la salida del hospital, tras mejorar a punta de medicamentos, lo que también favoreció para que no lo operaran.

“A mí me había dado una infección (por una gripe) y entre tanto medicamento que consumí y luego pasé un proceso ahí con una comida que creo que me intoxicó, entonces, como que eso detonó todo para que mi cuerpo dijera: ‘no más’ y pues se me paralizó el intestino”, dijo.

El cartaginés mencionó que él cree que lo que le dio previo a esto fue covid-19, pues se sentía muy mal, pero que con pastillas y así se repuso; sin embargo, luego una comida le cayó mal y fue cuando se le empezó a inflamar el estómago de forma exagerada.

“De un momento a otro el estómago se me inflamó de una manera increíble, primero pasamos al hospital Metropolitano, luego fui a la clínica Católica y de ahí me mandaron para el Calderón porque sí estaba bastante grave”, agregó.

Creyó que iba a morir

El cantante mencionó que estuvo con una sonda gastrointestinal por tres días en una sala de recuperación y que ya luego lo trasladaron de nuevo al salón de hombres.

De lo que sí dice que si no tiene queja es del buen trato que recibió por parte de los enfermeros y doctores, pues según dijo, lo trataron muy bien y no lo dejaron salir del hospital hasta estar bien seguros que el aparato digestivo estuviera funcionando correctamente.

El cantante contó que su pareja y su familia siempre estuvieron pendientes de él y ahora son los que más lo chinean para que se sienta mejor. Instagram

“Vieras qué susto, fue tamaño susto, la verdad que sí. Pensé que no la iba a contar”, dijo entre risas.

“Estuvieron a punto de operarme, pero con la laparoscopia vieron que no hacía falta hacer una operación tan invasiva, pero sí estuvieron a punto de abrirme para ver qué estaba pasando con los intestinos, pero bueno, lograron estabilizarme con tramal, morfina y otras cosas”, agregó.

El artista confesó que en estos días de internamiento, más allá de la preocupación por la enfermedad, en lo que más pensaba era en su familia, en su pareja Jafeth y en su trabajo, porque no quería dejarlos de volver a ver.

También dice haber aprendido a valorar más la vida y darle más importancia a la buena salud.

“A veces uno le cuestiona mucho a Dios por qué me pasan estas cosas, pero al final uno entiende que hay un por qué. Creo que mi cuerpo tenía que pasar por eso, como un estatequieto de muchas cosas que yo venía haciendo mal, venía teniendo mucho descontrol de comidas, el estrés, la ansiedad, muchas cosas se juntaron, y no le estaba poniendo la debida atención a mi cuerpo”.

Una de las partes más bonitas de este sustote que se llevó dice que fue que conoció mucha gente linda, como internos y señoras que llegaban a visitar a sus familiares, quienes siempre le desearon lo mejor.

Regalo sorpresa

Este martes ya le dieron la salida del hospital y como era la celebración del Día de la Madre, decidió sorprender a su mamita y no le dijo nada.

Según contó, ella venía de Cartago, pero antes de ir al hospital tenía que pasar por su casa en San José a dejar unas maletas y jamás se esperó que al abrir la puerta ya él estuviera ahí.

“Mi pareja fue por mí al hospital y mi mamá no sabía nada de que ya estaba en la casa, vieras qué bonito, fue mi regalo del Día de las Madres”, contó.

Zorán se dio a conocer tras ganar la temporada anterior de Nace una estrella de Teletica. Foto: Leo Orozco.

Ahora su mamá y su pareja son los que están al tanto de que se alimente bien y que se tome los medicamentos, pero ya dice sentirse mucho mejor.

De hecho, lo mandaron a caminar todos los días para que el organismo se vaya acomodando de la mejor forma.

“Ahora solo tengo que cuidarme con la alimentación, me mandaron cierta dieta, a hacer ejercicio y estar en constante movimiento para que mi intestino no se vuelva a paralizar, pero bueno, a seguir las órdenes”.

No había compartido nada porque uno en el hospital lo que menos quiere es ver redes sociales”. — Zorán

Vuelve al escenario

A pesar del gran susto que se llevó, Zorán espera sentirse mejor con los chineos de sus seres queridos, pues este sábado tiene pactada una presentación como parte de las celebraciones del Día de la Madre y no desea cancelarla.

Además, contó que tiene que ponerle duro a los ensayos porque el próximo 2 de setiembre será el telonero del concierto que los mexicanos Jesse & Joy darán en en Parque Viva, en La Guácima.

También porque el 10 de setiembre tiene un concierto en el Mercadito de La Cali, en San José, a partir de las 5 p. m. y tampoco quiere dejar a su público con ganas de verlo en el escenario de nuevo.