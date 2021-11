Zorán presentó a su novio el día que cumplieron ocho años de jalar

Zorán lleva ocho años de jalar con Jafeth y se ven muy felices. Instagram.

El cantante Zorán poco a poco va dejando atrás los miedos al qué dirán y este domingo fue una muestra de eso.

El ganador de “Nace una estrella” mostró en sus redes sociales a su novio, llamado Jafeth, con quien tiene ocho años de jalar.

[ Zorán: “Pensaba que la gente no iba a votar por mí por ser abiertamente gay” ]

Zorán publicó varias fotos, entre ellas una de un buen beso, para contar que ya llevan bastante tiempos juntos.

“Hemos crecido, llorado, reído, nos hemos caído y nos hemos levantado. Tantas memorias y anécdotas por contar que no me alcanzaría el tiempo para hacerlo. Fuimos dos seres humanos inexpertos que no sabían a lo que se enfrentaban y aún así lo intentaron, así que gracias a la vida por encontrarnos y por haber hecho de nosotros lo que somos hoy. Qué afortunado y bendecido soy de tenerte en mi vida, pero sobre todo por permitirme vivir contigo la historia que quiero componer”, escribió.